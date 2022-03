Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 02/03/2022

Viterbo

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni. Temperature comprese tra -3°C e +10°C.

Lazio

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutto il Lazio nel corso della mattinata e poi anche nelle ore pomeridiane. In serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con ampi spazi di sereno su tutti i settori

AL NORD

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni sereni o poco nuvolosi. Cieli soleggiati anche al pomeriggio, salvo maggiori addensamenti al Nord-Est, Alpi occidentali e Liguria di Ponente. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni ma con nuvolosità in generale aumento.

AL CENTRO

Giornata stabile sulle regioni centrali con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che nelle ore pomeridiane. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma nuvolosità in graduale aumento specie durante le ore notturne.



AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino isolate piogge sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli per lo più soleggiati, maggiori addensamenti in Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti in Sardegna con piogge in arrivo nella notte.

Temperature minime in generale diminuzione e massime in generale aumento.

