Il Punto sulla 18° giornata di Promozione

F.S.



NewTuscia – VITERBO – Bene la capolista Aurelia Antico Aurelio (44 punti) che supera 2-1 il Montefiascone (21), in rete Fiorini su rigore per i locali, pareggio momentaneo per i falisci con D’ Alessio, Gentili trova il 2-1 grazie ad un bel tiro molto angolato.



Il Tolfa (43) espugna Santa Marinella (30) 2-1 nel derby. Belardinelli porta avanti il locali, ma Matteo Trincia e Del Prete ribaltano la situazione. Nell’ altro derby caratterizzato dal forte vento il Borgo San Martino (38) espugna 3-1 Pianoscarano (9), Gianluca De Domicis porta avanti i rossoblù, ma Esposito, Falco e Antonangeli calano il tris.



Athletic Soccer Academy (27) Fregene Maccarese (33) termina 2-0, doppietta di Lo Russo su rigore. Borgo Palidoro (17) Carbognano (28) termina 0-0. Canale Monterano (20) Pescia Romana (28) vede la vittoria 2-0 dei tirrenici, in rete Giambi e Bisozzi.



Sorianese (24) Passoscuro (15) termina 1-1. Infine il Ronciglione United (11) espugna 1-0 il terreno della Fulgur Tuscacia (18)