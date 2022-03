Il punto sulla 14 giornata di 1 categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Si porta momentaneamente a più undici la capolista Tarquinia (34 punti) che sbanca 3-1 Bagnaia (7), partita subito in discesa per i tirrenici, la sblocca Martelli dopo appena 3’ raddoppia Barcaroli, sempre nel primo tempo, nella ripresa Elisei fa tris, mentre per i viterbesi accorcia Petretti. Valentano(21) San Lorenzo (23) rinviata. Il castel S. Elia (23) sbanca 1-0 Cura Calcio (20) decisivo Leonardo Bruni. Ok l’ Allumiere (23) che travolge 4-1 sulla Vicus Ronciglione (17), in rete Marco Zimmaro (tripletta) Perfetti cala il poker, Petese accorcia per la compagine guidata da Di Stefano. Primo successo stagionale per lo Sporting Bagnoregio (5) che batte 1-0 l’ Atletico Cimina (22) Decisivo Cordiani su rigore. Maremmana (18) Atletico Capranica (20) termina 0-0. La Fortitudo Nepi (17) travolge 4-1 il Vetralla (12). Doppietta di Morasca e Boscherini, per gli ospiti Frontoni.

GIRONE C:

Dilaga la capolista Real san Basilio (42 punti) che sbanca 7-0 Real Campagnano (19). Ko il JFC Civita Castellana (12) 2-1 sul terreno dello Sporting Tanas (33). Trevignano (29) Soratte (22) termina 0-0. Ok l’ Isola farnese La Storta (24) che batte 1-0 l Anguillara (16). III Municipio (22) Prima Porta saxa Rubra (6) termina 1-0. Football Jus (14) Cesano (9) termina 3-1. Castelnovese (13) Formello (10).