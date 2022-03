Domus Mulieris pronta per la seconda fase

NewTuscia – VITERBO – E’ stato reso noto il calendario della Poule Salvezza per il campionato di serie B di basket femminile, costituito da un girone da otto squadre che vedrà ai nastri di partenza anche le ragazze della Domus Mulieris. Il primo impegno per le gialloblù è previsto per sabato prossimo, 5 marzo, sul parquet di casa contro la formazione del Willie Basket Rieti.

Si tratta subito di un match difficile per il quintetto allenato da coach Scaramuccia, opposto ad una formazione che ha disputato un’ottima prima fase nel proprio girone e che, insieme alla Bull Latina, inizierà questa seconda fase con il maggior numero di punti. La formula prevedeva, infatti, che ogni squadra si portasse dietro i punti ottenuti contro le formazioni del proprio girone di qualificazione che, pertanto, non dovranno essere affrontate nuovamente.

In base ai risultati della prima fase, quindi, la Poule Salvezza inizierà con Rieti e Latina a quota 10 punti, Smit ed Elite Roma a quota 8, Domus Mulieris Viterbo e Ceprini Orvieto a 6, Chieti e Frascati a 0. L’obiettivo per tutti è cercare di evitare le ultime due posizioni che condannano alla retrocessione in serie C.

“Una vittoria nell’ultimo match della prima fase contro Latina ci avrebbe fatto dormire sonni più tranquilli – commenta il coach viterbese Carlo Scaramuccia – ma in ogni caso il nostro obiettivo è ben chiaro ed è quello di fare subito più punti possibili per metterci al riparo da una eventuale bagarre. Guardare troppo la classifica sarebbe un grave errore, ci sono otto partite da giocare e può succedere qualunque cosa, quindi pensiamo a prepararci nel miglior modo possibile per essere subito in grado di dare il massimo”.

Questo nel dettaglio il calendario completo della seconda fase per la Domus Mulieris:

5/3 Domus Mulieris – Willie Basket Rieti

12/3 Smit Roma – Domus Mulieris

19/3 Domus Mulieris – Magic Chieti

26/3 Ceprini Orvieto – Domus Mulieris

2/4 Willie Basket Rieti – Domus Mulieris

9/4 Domus Mulieris – Smit Roma

23/4 Magic Chieti – Domus Mulieris

30/4 Domus Mulieris – Ceprini Orvieto