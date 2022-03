Contributi Fondazione Carivit

On line la nuova domanda EXTRA BANDO 2022

NewTuscia – VITERBO – La Fondazione Carivit, per il perseguimento dei propri fini istituzionali volti al sostegno di attività di utilità sociale ha previsto, oltre alla modalità del bando di concorso, la possibilità di richiedere contributi extra-bando per iniziative che appaiono rivolgersi ad interventi di minore ampiezza e di maggiore definizione e non siano riconducibili ai bandi ma che risultino in linea con gli indirizzi, le priorità e gli obiettivi espressi nel DPP 2022.

Le risorse messe a disposizione per le domande extra bando ammontano a complessivi € 100.000,00 suddivisi nei seguenti settori:

arte, attività e beni culturali per un importo totale stanziato di € 50.000;

– educazione, istruzione e formazione per un importo totale stanziato di € 30.000;

Volontariato, filantropia e beneficenza per un importo totale stanziato di € 20.000.

Il finanziamento richiesto, in aderenza al principio di sussidiarietà proprio dell’operare dell’intervento della Fondazione, non potrà superare il 70% dell’importo previsto per la realizzazione dell’iniziativa medesima, per un importo massimo del contributo assegnabile di € 3.000,00.

SOGGETTI AMMESSI

Il presente bando invita alla presentazione di progetti tutti i soggetti ammissibili al contributo come indicati all’art. 4 commi 1, 2 e 3 del Regolamento di erogazione dell’Ente.

ESLUSIONI

Sono esclusi dalla partecipazione tutti i soggetti di cui all’art. 4 comma 4 del medesimo Regolamento.

PRESENTAZIONE DOMANDE

Da quest’anno gli interessati potranno presentare la domanda di contributo entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente on-line attraverso il sistema informatico della Fondazione a cui è possibile accedere dal sito dell’Ente http://www.fondazionecarivit.it, nella sezione “Bandi” o dal link http://www.fondazionecarivit.it/bandi.html

Tutte le informazioni sono contenute nel sito internet della Fondazione Carivit. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la Segreteria della Fondazione via mail all’indirizzo segreteria@fondazionecarivit.it oppure telefonicamente al numero 0761/34.42.22.