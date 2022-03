Con Gallese, Suoni E Voci Della Memoria è al via “Un paesaggio può”

Domenica 6 marzo “Comunità narranti” e Narratori di comunità tornano in scena

15 passeggiate inedite per 15 centri della Comunità montana dei Cimini

Appuntamento alle 10.30 in piazza Dante

L’iniziativa si svolge nell’ambito del “Festival culturale dell’area etrusco-cimina”

NewTuscia – GALLESE – Riceviamo e pubblichiamo. Perché “un paesaggio può, con una linea, un gesto di colline, salvare addirittura una persona, comunicargli un messaggio prezioso.” Assolutamente vero. E così, noi dell’associazione culturale delle “Comunità narranti” abbiamo voluto prendere alla lettera questa dichiarazione d’amore alla Tuscia del gran mago dei sogni Federico Fellini.

Tornano dunque in scena i “Narratori di comunità”. Con la partecipazione e il coordinamento di Antonello Ricci. Progetto ambizioso: tra marzo e giugno, ben 15 passeggiate-racconto nuove di zecca per altrettanti centri della “Comunità montana dei Cimini”.

Si parte con Gallese. Domenica 6 marzo. Appuntamento alle 10.30 in piazza Dante. Durata dell’evento 1h e 45′. Condurranno le narratrici Laura De Felicis (regia e scelta testi) e Silvia Scialanca (“pillole” narrative e letture). Intermezzi e “pettegolezzi” narrativi di Ricci. Guest star della mattinata il genius loci di Gallese: lo storico Giorgio Felini.

GALLESE, SEGNI E VOCI DELLA MEMORIA

Sulla scia della sempre-illuminante scrittura di Italo Calvino, passeggeremo per i vicoli di Gallese alla scoperta di una città invisibile, che non c’è più ma che ancora ci parla attraverso echi lontani e segni antichi. Basta aguzzare la vista e mettersi in ascolto: potremo riconoscere voci di santi, degli uomini e delle donne del borgo che narreranno la loro storia. In fondo, le città sono un insieme di tante cose: parole scritte o pronunciate, desideri, ricordi e oblio…

“Un paesaggio può” si svolge nell’ambito del “Festival culturale dell’area etrusco cimina”, progetto organizzato dal SISC (Sistema integrato dei servizi culturali dell’area etrusco cimina) per la “Comunità montana dei Cimini” e realizzato con il sostegno della Regione Lazio per biblioteche, musei e archivi, piano annuale 2021, L.R. 24/2019.

La partecipazione agli eventi è libera. Gradita la prenotazione whatsapp al numero 3939373586. Le passeggiate, organizzate in osservanza della normativa di contenimento del Covid, saranno trasmesse in diretta Facebook.

Comuni partecipanti: Barbarano Romano, Blera, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Gallese, Nepi, Oriolo Romano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vetralla, Vignanello, Vitorchiano e Viterbo (Fondazione Carivit).

Questa la nutrita pattuglia dei narratori che scenderanno in campo – qua e là, secondo l’occasione – per “Un paesaggio può”: Fabrizio Allegrini, Sofia Barbanti, Tiziana Ceccarelli, Maria Letizia Cecconi, Laura De Felicis, Sara Forliti, Maria Morena Lepri, Alessio Mascagna, Amerildo Menditto, Andrea Natali, Marco Rossi, Giovanna Rossiello, Barbara sarti, Liliana Scaffa, Silvia Scialanca, Biagio Stefani, Sonia Stefanucci e Alessandro Vagnoni. Con la partecipazione straordinaria dell’attrice Laura Antonini. Riprese video a cura di Marco D’Aureli. Comunicazione a cura di Simona Soprano.

(Domenica 13 marzo sarà la volta di Soriano nel Cimino, evento dedicato all’inedito duo Pirandello-Pasolini. Condurrà il narratore Fabrizio Allegrini (regia e scelta testi) e Marco Rossi (canzoni live e letture). Intermezzi e “pettegolezzi” critico-narrativi di Ricci.)

Di Marco D’Aureli