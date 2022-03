Tarquinia, Mattia Purgatori vince il concorso fotografico “Presepe in famiglia”

Al teatro “Rossella Falk”, il 27 febbraio, si è svolta la premiazione del contest organizzato dall’associazione culturale Viva Tarquinia, in collaborazione con il Comune di Tarquinia. Si conferma il successo della manifestazione



NewTuscia – TARQUINIA – Mattia Purgatori è il vincitore assoluto del concorso fotografico “Presepe in famiglia”. A Lucia Conti è andato il primo premio nella categoria “originalità”. Michela Dolcetti si è aggiudicata il primo premio nella categoria “tradizione”. Un riconoscimento speciale è stato consegnato ad Alessia Tosoni, la più giovane partecipante, mentre Anselmo Ranucci ha ricevuto la menzione per la “passione e dedizione” messe ogni anno nella realizzazione del proprio presepe.



La premiazione dell’edizione 2021 del contest si è svolta a Tarquinia, il 27 febbraio, nella splendida cornice del teatro “Rossella Falk”. Cerimonieri del pomeriggio la presidente dell’associazione culturale Viva Tarquinia Maria Antonietta Valerioti e il vice sindaco Luigi Serafini, con la conduzione affidata al giornalista Stefano Tienforti.



“Sono felice per la partecipazione dei tarquiniesi al concorso – ha affermato la presidente Valerioti -. La nostra iniziativa ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’arte presepiale, una delle tradizioni più sentite del Natale. Mi auguravo di ringraziare dal vivo tutti i partecipanti, ma anche quest’anno per il covid, la situazione non lo ha consentito. Un grazie speciale lo rivolgo alle persone che hanno voluto partecipare, pur non abitando a Tarquinia. Abbiamo ricevuto fotografie e video da Follonica, Viterbo e Amantea”.



A tutti gli iscritti al concorso sono stati consegnati cesti con i prodotti delle aziende enogastronomiche del territorio. “Eccellenze che rappresentano una grande ricchezza per la città – ha dichiarato il vice sindaco Serafini -. Il concorso “Presepe in famiglia” è una manifestazione a cui il Comune tiene in modo particolare e continuerà a sostenere, per l’importanza che riveste nella valorizzazione delle tradizioni natalizie tarquiniesi”. Tra gli ospiti Simone Franchetti e Antonio Menegaldo, soci dell’associazione “Amici del Presepe” che, in passato, ha fatto nascere e portato avanti la tradizione del presepe a Tarquinia.