Riunito il Coordinamento cittadino del Pci di Roma: alla guida eletto Eros Mattioli

NewTuscia – ROMA – Sabato 26 in videoconferenza, presieduta da Giacomo De Angelis, della segreteria nazionale del Partito Comunista Italiano, si è svolta l’importante riunione del “Coordinamento cittadino del PCI di Roma”.





Agile organismo a dimensione della Capitale per quanto attiene al ruolo dei comunisti in città. Durante il proficuo dibattito che aveva all’ordine del giorno l’elezione della guida di tale organismo, si è anche proceduto alla cooptazione di Norberto Natali – storico dirigente comunista e della sinistra romana e nazionale – . Dopo l’esito del voto unanime, Eros Mattioli ha dichiarato: “Ricevo l’incarico di Coordinatore del PCI di Roma con piacere. Consapevole del grave momento e dell’impegno necessario collettivo da parte di tutto il Partito cui darò l’apporto che mi è richiesto. Roma è una città molto complessa, eterogenea. In ogni angolo della città vi sono conflitti e contraddizioni. Insieme ai compagni con i quali collaboravo e collaborerò insisteremo con l’allargamento del partito a Roma e dentro la federazione provinciale. Federazione provinciale, guidata dalla figura di spessore di Virgilio Seu che ci darà sicurezza e con il quale siamo in totale sintonia.” Per quanto agli indirizzi e impegni il dirigente comunista non ha dubbi:



“Riorganizzazione del partito, apertura del programma del Pci ai nostri iscritti e simpatizzanti e una struttura del partito che si muova in maniera univoca, portando ovunque le ragioni dei comunisti. La sfida è difficile, lo vediamo in queste ore, con una guerra in atto per la quale il partito assume una posizione corretta di denuncia dell’avanzamento della Nato e dei fatti storici in Donbass che hanno generato reazione di Mosca, per la quale siamo preoccupati. Anche a Roma, – ha concluso nella sua prima dichiarazione Eros Mattioli – già nei prossimi giorni promuoveremo iniziative contro la guerra, per l’uscita dalla Nato e contro il carovita che si abbatte sulle famiglie e sui lavoratori e sulle lavoratrici. Le scuole e i luoghi di lavoro sono alla base della nostra azione da qui al futuro. Cercheremo tutti insieme di essere all’altezza della sfida. Buon lavoro ai comunisti romani!”. Da parte sua, Virgilio Seu, segretario della Federazione Metropolitana del PCI di Roma, presente alla videoconferenza, ha voluto così commentare: “Grande apprezzamento, per l’elezione di Eros Mattioli. Le capacità di Eros e l’attaccamento al Partito ed ai suoi valori, sono garanzia di un lavoro proficuo a favore dei lavoratori e di quanti stanno vivendo, drammaticamente, la crisi.”. Eros Mattioli è un operatore e dirigente del mondo dello sport. Già apprezzato atleta, impegnato nello sport sociale a Borghesiana come allenatore, guida, e affidabile organizzatore. E’ sposato e padre di due figli.