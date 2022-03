Pro loco Tarquinia e STAS istituiscono il premio letterario “Spartaco Compagnucci”

La presentazione nel corso dell’iniziativa del 5 marzo, alla sala Sacchetti, a Tarquinia, dalle ore 17, in ricordo del poeta dialettale

NewTuscia – TARQUINIA – La Pro loco Tarquinia e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (STAS) istituiscono il premio letterario “Spartaco Compagnucci”. La presentazione avverrà il 5 marzo, alle ore 17, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia, in occasione dell’iniziativa in ricordo del poeta dialettale tarquiniese scomparso dieci anni fa.



“Il premio, che avrà cadenza annuale e si svolgerà a settembre, mese di nascita di Spartaco Compagnucci, vuole rappresentare l’occasione di far riscoprire il suo corpus poetico e di far conoscere alle nuove generazioni questa figura capace di ritrarre in modo formidabile, con il dialetto tarquiniese, usi e costumi della nostra comunità – dichiarano Pro loco Tarquinia e STAS -. Il progetto verrà definito nei dettagli nei prossimi mesi e sarà rivolto agli studenti delle scuole. Al premio sarà associata una borsa di studio”.



L’evento del 5 marzo, invece, sarà articolato in una serie di momenti che ritrarranno il personaggio e l’uomo Spartaco Compagnucci. I figli, i parenti e gli amici si alterneranno nella lettura di poesie e nel racconto di aneddoti. Parteciperanno la professoressa Lilia Grazia Tiberi, amica di Spartaco Compagnucci e voce narrante di un filmato che sarà proiettato per l’occasione; il giornalista Osvaldo Bevilacqua, con un intervento video; e l’attore e regista Pietro Benedetti, a cui sarà affidata una performance teatrale dedicata al poeta dialettale tarquiniese. A dettare i tempi il giornalista Silvano Olmi.

L’ingresso alla sala Sacchetti sarà contingentato, nel rispetto delle disposizioni anti-covid. Sarà indispensabile essere muniti di green pass rafforzato e di mascherine FFP2.