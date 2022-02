Presto un marciapiede tra Paparano e Vitorchiano

NewTuscia – VITORCHIANO – Il Comune di Vitorchiano ha affidato l’incarico per la progettazione definitiva del marciapiede di collegamento tra il nucleo centrale del paese e il quartiere di Paparano, ai sensi del D.lgs 50/2016 (art. 36, co. 2, lett. A), avviando così formalmente l’iter per realizzare l’opera.

“Come già anticipato in consiglio comunale – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – con questo incarico è stato di fatto avviato il percorso per poter realizzare un’opera molto attesa e utile a collegare il quartiere di Paparano con il paese, permettendo contestualmente di completare l’anello con cui tutte le frazioni del paese sono tra loro connesse“.

“In tal senso – aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti –va sottolineato che questo sarà peraltro un passaggio propedeutico, nell’ambito del miglioramento degli standard di sicurezza delle strade sul territorio comunale, per l’adesione a una specifica misura promossa e finanziata dal PNRR e che potrebbe permettere di velocizzare la realizzazione concreta dell’opera“.