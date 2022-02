Palestrina. Carchitti. Astorre: “No alla mega antenna nel paese delle fragole”

NewTuscia – PALESTRINA – “Questa mattina ho depositato un’interrogazione ai Ministri dell’Interno, della Salute e della Transizione ecologica per l’antenna, da oltre 30 metri, che dovrebbe essere installata nel cuore di Carchitti, zona scelta dall’attuale amministrazione comunale”Lo scrive Bruno Astorre, Senatore e segretario Pd Lazio”Questa – prosegue – è una zona agricola, con varie produzioni, dalle nocciole alle fragole alle pesche al miele e ad altri prodotti alimentari. Mettere un’antenna di questo genere in questa località significa non conoscere il proprio territorio. Mi auguro che i Ministri, una volta a conoscenza di questa scelta, indirizzino il Comune verso altre aree” conclude Astorre