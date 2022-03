Olio Tamia Caninese Biologico è il miglior fruttato leggero del concorso internazionale LODO 2021

NewTuscia – CANEPINA – Nuovo strepitoso traguardo per Olio Tamia, che conquista anche il trofeo di “Miglior fruttato leggero” con il suo Caninese Biologico al LODO 2021 di Milano, il primo e il più antico concorso internazionale professionale che seleziona le migliori produzioni olivicole di tutto il mondo.

L’incredibile punteggio ottenuto di 99.99/100 ha permesso a Olio Tamia di dimostrare ancora una volta le eccezionali qualità del suo olio extravergine, rendendo ancora una volta celebre la Tuscia nel mondo.

“Un ipnotico viaggio attraverso i profumi di questa Caninese in purezza. Profonda espressione e intenso racconto della sua terra che, attraverso sfumature verdi, fruttate e speziate, esprime magistralmente il cuore di un olio straordinario, di un olio fatto per essere amato”. Questa la motivazione dei giudici che è valsa al Caninese Biologico di Olio Tamia il premio.

“Il territorio biologico che fa da sfondo, un’azienda agricola biologica e sostenibile, oliveti monovarietali e processo estrattivo meticoloso – spiega Pietro Re, CEO dell’azienda con il cuore a Vetralla (VT) – Solo così riusciamo a rendere unico il profilo dei nostri oli Tamia, premiati in tutto il mondo per piacevolezza, eleganza, aromaticità e per il gusto equilibrato e complesso”.