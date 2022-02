Notizie varie da Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “L’Unità Pastorale di Acquapendente, Centeno, Onano, Proceno, Torre Alfina e Trevinano stà definendo le soluzioni migliori per affrontare il tema dell’ospitalità e dell’aiuto alle popolazioni

ucraine”. Questo quanto annunciato dal Parroco di Acquapendente Don Enrico Castauro durante le cerimonie religiose domenicali che inaugurano il percorso quaresimale : “Abbiamo riunito il Consiglio Pastorale dell’Unità”, ha sottolineato, “e deciso di dedicare la Festività delle Ceneri come tematica di digiuno e preghiera alle popolazioni martoriate dalla guerra. In tutte le principali Chiese dell’Unità alle 09.30 Santo Rosario ed alle ore 10.00 Messa”.

SECONDA PUBBLICAZIONE

Durante la presentazione della mascherata domenicale dedicata a critica satirica alla guerra in Ucraina, il Presidente della Pro Loco di Acquapendente presenta due appuntamenti particolarmente attesi dalla popolazione, “Dopo due anni di assenza causa pandemia”, sottolinea, “abbiamo deciso di ritornare a celebrare doverosamente i due principali eventi del territorio: domani pomeriggio alle ore 18.00 chiuderemo il Carnevale con una apposita fiaccolata al termine della quale verrà bruciato il fantoccio di Carnevale costruito dagli artigiani artisti aquesiani e Domenica 15 Maggio celebreremo la Festa dei Pugnaloni”.

TERZA PUBBLICAZIONE (REDAZIONE SPORTIVA)

Finale a sorpresa agli Open di Tennis in programma ad Acquapendente. Il 3.1 Stefano Sonno della Associazione Sportiva Dilettantistica Punta del Lago supera per 6-2/6-0 il più quotato 2.8 Davide Profili della Associazione Dilettantistica Polisportiva Tennis Tarquinia. In semifinale aveva sorpreso il quotato 2.7 Antony Poeta. Dopo aver vinto il primo set 6-2 e perso il secondo 6-3 si aggiudicava per 10-2 al supertiebreak del terzo il match. Non semplice il match di Profili contro il 3.2 Luca Carbone: 6-3/7-5 il risultato finale.