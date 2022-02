Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT superata sul filo di lana da Palestrina

NewTuscia – VITERBO / Il comunicato

Partita da anticipo playoff quella tra Palestrina e Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra Viterbo, che

anche se giocata all’interno della stagione regolare ha avuto, per agonismo, qualità ed emozioni,

caratteristiche da fase finale di campionato. Due ottime squadre, con roster completi e di qualità,

che hanno divertito il pubblico e si sono contese fino all’ultimo pallone i due punti della vittoria.

Partono forte i padroni di casa che attaccano subito con rapida circolazione di palla e con Aimaretti

che ha già mani calde fin dall’avvio. La Stella risponde con Cittadini ed una tripla di Rubinetti,

Rischia e due tiri dall’arco di Cara e G. Rossi fanno allungare i prenestini, ma un jumper di Rubinetti

e cinque punti di Pebole chiudono la prima frazione sul 24-16.

La Stella raccoglie idee e disposizioni del coach e nel secondo quarto Casanova, Pebole ed un

eccellente Rovere che con due bombe, un contropiede, due correzioni a canestro ed un gioco da

tre ne mette insieme 15, portano di nuovo all’aggancio ospite prima che Serino ed Aimaretti

mandino tutti al riposo lungo sul 41-37 per gli arancio verdi.

Terzo quarto molto buono per l’Ortoetruria-WeCOM che alza ulteriormente i ritmi e soprattutto

attacca maggiormente il canestro specialmente con Casanova che concretizza tre penetrazioni.

Palestrina è un po’ in difficoltà e realizza poco (solo 10 punti nel quarto di cui quattro dalla lunetta)

e Cittadini, una tripla di Rubinetti ed altri sei punti consecutivi di Rovere danno il vantaggio ai

biancostellati che chiudono il tempo sul +3 (54-51).

Riprendono le ostilità e Palestrina si riporta in vantaggio con due canestri di G. Rossi inframmezzati

da uno di Rischia. Viterbo reagisce subito e riallunga con Rovere e due triple di Rubinetti e Rogani.

Ma la partita ha una svolta dalla linea della carità: 10 liberi fischiati a favore dei padroni di casa (che

ne convertono 7) ed 8 a favore della Stella (che ne mette 3) fanno una grande differenza. Palestrina

prende un piccolo vantaggio, Cittadini replica, ma sono due triple pesanti di G. Rossi a dare la

vittoria ai prenestini prima del canestro finale di Rovere che chiude la gara sul 74-72.

Partita bella, piacevole e di elevati toni agonistici tra due squadre che certamente saranno

protagoniste nelle prossime fasi del campionato. Nella Stella, il cui unico, ma pesante rammarico,

è quello di un negativamente decisivo 12/21 ai liberi, molto positiva la prova di tutto il roster, ma da

sottolineare la gara di un super Rovere (25 punti, 13 rimbalzi). Cara e Rischia i migliori tra i padroni

di casa.

Prossimo impegno per i biancostellati il recupero ad Ostia di domenica prossima che precederà

l’ulteriore ultima gara anch’essa di recupero al PalaMalè del 13 marzo. Basterà una vittoria per

chiudere al primo posto la prima fase regolare della stagione.

ORTOETRURIA-WeCOM STELLA AZZURRA VT 72: Price 2, Cittadini 9, Rogani 3, Navarra ne,

Cecchini ne, Taurchini ne, Pebole 10, Meroi, Rovere 25, Rubinetti 15, Piazzolla ne, Casanova 8;

Coach: U. Fanciullo, Ass.ti: J. Vitali, U. Cardoni

PALLACANESTRO PALESTRINA 74: Rischia 15, Aimaretti 8, Greco, Serino 6, Mastropietro ne,

Colagrossi 2, Balboni 5, G. Rossi 13, F. Rossi 3, Mattarelli ne, Cara 22; Coach: R. Cecconi. Ass.te:

A. Chiapparelli

Parziali: 16-24/ 21-17/ 17-10/ 18-23

Rimbalzi: Rovere 13, Cittadini 11