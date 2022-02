L’università di Roma La Sapienza ricorda Giovanni Battista Sgritta

Roma, 27 febbraio 2022 – NewTuscia – Giovedì 3 e venerdì 4 marzo 2022, a partire dalle ore 9, presso l’Aula I del Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, si terrà il convegno scientifico “Lo studio e la ricerca, l’insegnamento e l’impegno socio-politico” in ricordo, a un anno dalla scomparsa, del professore emerito di Sociologia, Giovanni Battista Sgritta.

L’evento vuole essere l’occasione per ricordare lo studioso, attraverso l’originalità e l’attualità del suo pensiero e dei suoi insegnamenti che ancora oggi influenzano il lavoro quotidiano di colleghi, allievi e amici. Attraverso la riflessione sugli studi e i progetti di Sgritta, gli ospiti del convegno cercheranno di evidenziare il suo originale approccio alle problematiche sociologiche, punto di riferimento per molti altri ricercatori di diversi ambiti. Dopo i saluti istituzionali, interverranno il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, la presidente dell’Associazione italiana di sociologia, Maria Carmela Agodi, il Ministro alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, e oltre cinquanta docenti provenienti da tutta Italia, tra i più noti nel panorama sociologico, economico e demografico. Il coordinamento scientifico è di Fiorenza Deriu del Dipartimento di Scienze Statistiche.

L’evento si terrà in modalità blended, in presenza, presso l’Aula I del Dipartimento di Scienze statistiche, e in modalità webinar attraverso la piattaforma Zoom (passcode: 0667273) e in diretta streaming sul canale YouTube Sapienza ai link indicati.

