La Viterbese esce indenne dalla trasferta di Siena con un pareggio prezioso

Maurizio Fiorani

NewTuscia-SIENA- Una buona Viterbese esce indenne dalla trasferta di Siena, i gialloblù giocano una buona partita, controllando

per ampi tratti la gara senza soffrire più di tanto se non nel finale quando i bianconeri toscani, hanno sfiorato il successo

su due azioni pericolose in area di rigore della Viterbese, con due mischie in area di rigore.

Ora la salvezza passa dalle partite interne allo stadio Rocchi di Viterbo, a partire da domenica prossima con la Lucchese.

Passiamo alle formazioni delle due squadre.

SIENA (3-4-3): Lanni; Mora, Terzi, Terigi, Bani, Bianchi, Favalli, Di Santo; Fabbro, Ardemagni, Paloschi

A disposizione di Mr.Pasquale Padalino: Mataloni, Dumbravanu, Farcas, Guillaumier, Pezzella, Caccavallo, Guberti, Cardoselli, Bastianello,

Meli, Laverone

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; Ricci, D’Ambrosio, Semenzato; Calcagni, Adopo, Megelaitis, Mungo, Urso; Volpicelli, Polidori

A disposizione di Mr Roberto Rossi: Bisogno, Polito, Martinelli, Iuliano, Murilo, D’Uffizi, Pavlev, Bianchimano, Marenco, Alberico, Maffei

ARBITRO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia

1º ASSISTENTE: Marco Carrelli di Campobasso

2º ASSISTENTE: Andrea Cravotta di Città di Castello

QUARTO UOMO: Alessio Marra di Mantova

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Il Siena parte forte ma la Viterbese si difende con ordine, non ci sono pericoli per i due portieri che sono rimasti inoperosi.

Al 16° Viterbese pericolosa in area di rigore con Volpicelli che anzichè servire Polidori che era libero in area prova una conclusione

di destro che non è il suo piede preferito, la sua conclusione è debole e viene parata dal portiere Lanni del Siena.

Al 26° punizione dai 20 metri per la Viterbese per fallo su Volpicelli il suo tiro si perde sul fondo.

Al 28° bella azione corale della Viterbese, Mungo serve Volpicelli che viene anticipato da un difensore del Siena in fallo laterale.

Al 40° conclusione di Bani del Siena tiro centrale parato dal portiere Fumagalli della Viterbese.

Al 41° viena ammonito D’Ambrosio della Viterbese.

La prima frazione di gioco termina con il risultato di parità 0-0.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Cambio nel Siena entra Meli al posto Bani.

Al 5° viene ammonito Mora del Siena per fallo su Volpicelli dai 20 metri.Tiro di Volpicelli che esce fuori di pochissimo alta sopra

la traversa.

Al 9° fallo di Fabro del Siena per una trattenuta su Volpicelli ed ammonizione per il giocatore del Siena.

Al 12° viene ammonito Adopo della Viterbese per una entrata in gioco pericoloso.

Al 13°cambio nel Siena esce Terigi per infortunio al suo posto fa ingresso Dumbravanu.

Al 22° cambio nel Siena entra Cardoselli al posto di Ardemagni.

Al 24° cambio nella Viterbese: entrano Murilo per Volpicelli, e Polidori per Bianchimano.

Al 27°Siena pericoloso con Paloschi che però spara alto sopra la traversa.

Al 32° doppio cambio nel Siena: esceno Mora e Fabro entra Guberti e Laverone.

Al 40° viene ammonito Terzi del Siena per un fallo su Murilo della Viterbese.

Al 42° cambio nella Viterbese: esce Mungo al suo posto fa ingresso in campo Iuliano.

Al 44° punizione per il Siena, pallone spiovente in area della Viterbese, si accende una mischia in area della Viterbese

la difesa gialloblù si rifugia in corner.

Al 45° sul susseguente calcio d’angolo si accende una mischia in area di rigore della Viterbese il pallone esce fuori di poco.

Al 46° cambio nella Viterbese esce Adopo entra Martinelli.

L’arbitro concede 5 minuti di recupero.

La partita finisce 0-0 con la Viterbese che esce indenne dallo stadio Artemio Franchi di Siena.

RISULTATI DELLA 29° GIORNATA

SIENA-VITERBESE 0-0

PISTOIESE-IMOLESE 3-0

CARRARESE-GUBBIO 1-0

LUCCHESE-FERMANA 0-0

OLBIA-MONTEVAERCHI 0-0

PONTEDERA-CESENA 2-0

TERAMO-GROSSETO 2-1

VJS PESARO-VIRTUS ENTELLA 2-1

MODENA-PESCARA SI GIOCA LUNEDI SERA

CLASSIFICA

MODENA 68

REGGIANA 66

CESENA 52

VIRTUS ENTELLA 49

PESCARA 49

ANCONA-MATELICA 46

PONTEDERA 46

CARRARESE 38

VJS PESARO 38

GUBBIO 37

SIENA 35

TERAMO 33

LUCCHESE 33

OLBIA 32

MONTEVARCHI 30

FERMANA 27

PISTOIESE 27

VITERBESE 26

IMOLESE 26 (-2)

GROSSETO 21



PROSSIMO TURNO

VITERBESE-LUCCHESE

FERMANA-ANCONA-MATELICA

MODENA-OLBIA

MONTEVARCHI-PISTOIESE

CESENA-TERAMO

GROSSETO IMOLESE

GUBBIO-VJS PESARO

PESCARA-SIENA

REGGIANA-PONTEDERA

VIRTUS ENTELLA-CARRARESE SI GIOCA LUNEDI SERA