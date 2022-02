NewTuscia – LAZIO / Il comunicato

Guerra Russia-Ucraina, Giannini (Lega): “Accoglieremo profughi nei comuni del Lazio dove amministra la Lega”

“Dinanzi alle scene di guerra e sofferenza che abbiamo visto in questi giorni in Ucraina non possiamo rimanere indifferenti. È per questo che oltre ad auspicare la fine delle ostilità ci diciamo pronti ad accogliere sin da subito i profughi che scappano dalle zone di conflitto. I comuni del Lazio dove amministra la Lega sono pertanto disponibili a fornire vitto e alloggio e tutta l’assistenza necessaria, attraverso le proprie strutture, alle famiglie provenienti dal fronte. I prefetti delle province interessate verranno informati quanto prima della nostra disponibilità, in vista delle migliaia di ucraini che stanno lasciando il confine del proprio Paese per sfuggire ai proiettili e alle bombe. Dopo tanti anni di immigrazione incontrollata, che la Lega ha stigmatizzato, stavolta non possiamo voltarci dall’altra parte di fronte a una crisi umanitaria a tutti gli effetti devastante, con particolare attenzione verso donne, anziani e bambini”.

Così in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, responsabile Enti Locali nel Lazio per il Carroccio.