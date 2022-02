SC THULE – Real Azzurra Etruria (Bolsena Futsal) 4-3

NewTuscia – VITERBO – E’ uno Sporting Club Thule che vince e convince, trascinato da un’ottima prestazione corale e da un Buzzi decisamente in gran forma, ad aggiudicarsi il derby contro i bolsenesi del Real Azzurra Etruria, ritrovando così il successo dopo due turni di astinenza.

Viterbesi che passano in vantaggio nelle battute iniziali grazie ad una conclusione dalla distanza di capitan Buzzi, che firma in modo analogo anche la seconda marcatura a pochi minuti di distanza dal palo colpito dagli ospiti. Thule che potrebbe persino dilagare nella prima frazione di gioco, ma sono due gli errori su altrettanti tiri liberi concessi dal direttore di gara. Si va quindi al riposo sul 2-0.

In avvio di ripresa Vitali la riapre per i bolsenesi, ma il Thule ristabilisce le distanze con un contropiede finalizzato da Lorenzo Braconcini. Gli ospiti riaccorciano nuovamente con Soldini, ma sul fronte opposto, dopo aver mancato due volte la rete con Floreno, è ancora capitan Buzzi a colpire da fuori, siglando la propria tripletta personale. Inutile, nei minuti finali, la rete del 4-3 su tiro libero firmata Soldini.

“E’ stata una partita molto combattuta – commenta il tecnico viterbese Alberto Ansalone – contro un ottimo avversario. Sono molto colpito dalla determinazione che i ragazzi hanno messo in campo e ciò mi fa pensare che siamo veramente sulla buona strada. Vincere ieri era fondamentale per rimanere nel gruppo di centro classifica e per rosicchiare qualche punto a chi ci precede, soprattutto alla vigilia delle due partite importantissime che ci attendono dopo la sosta. Sono perciò molto soddisfatto e fiero di aver visto negli occhi dei ragazzi la medesima soddisfazione, perché se lo meritano”.

Thule che chiude così il proprio girone di andata a quota 12, in attesa di riprendere le ostilità sul campo dello Sporting Montesacro dopo il turno di stop previsto la prossima settimana.