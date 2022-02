Ronciglione, “Naso rosso va a scuola”

NewTuscia – RONCIGLIONE – È stato un giovedì grasso veramente speciale quello del 24 febbraio 2022 a Ronciglione: data l’impossibilità di sfilare per le vie del paese alcuni membri della Proloco,dell’Associazione Nasi Rossi ,della banda Cittadina “A.Cantiani” e dell’Associazione Sant’Orso si sono recati presso il giardino della scuola primaria per la tradizionale consegna,da parte del sindaco dott.Mario Mengoni, delle Chiavi del paese al Carnevale. E’ stato un momento di sana allegria per i bambini e gli insegnanti che hanno potuto ballare il tradizionale saltarello,cantare l’inno dei nasi rossi e addirittura recitare una poesia dedicata alla maschera tradizionale del paese.I bambini sono il futuro del nostro Carnevale ed è importante che conoscano le tradizioni e le persone che stanno dietro ad esse.

L’impegno dei bambini della scuola primaria e delle loro maestre è cominciato a dicembre quando hanno disegnato il loro “Pitale dei nasi rossi “:dai loro disegni verrà realizzato il tradizionale “Pitale dei rigatoni” edizione 2023.Durante la giornata di oggi ,che è da sempre dedicata a loro , hanno potuto vedere dal vivo la maschera di Naso Rosso indossata anche da alcune maestre… che hanno disegnato o incollato il loro naso rosso….rigorosamente sopra la mascherina anti-covid!!!Insomma una giornata da ricordare nella speranza di giorni migliori!