Nostra intervista al consigliere regionale Enrico Panunzi

Le opere del Piano di Ripresa e Resilienza della Tuscia, la rigenerazione urbana, la sanità regionale, il Piano rifiuti, le elezioni comunali di primavera

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Un’ intervista a 360 gradi con l’on. Enrico Panunzi, vice presidente della Commissione Urbanistica, Casa e Rifiuti Consiglio regionale del Lazio.

Molti gli argomenti approfonditi da chi scrive e dal collega Gaetano Alaimo con il consigliere regionale, eletto per il PD nel collegio della Tuscia in onda da sabato 26 febbraio su Teleorte e visibile su www.teleorte.it e www.newtuscia.it

Queste le domande salienti dell’intervista: gli ultimi provvedimenti provvedimenti della regione Lazio in materia di “Un paese ci vuole 2021” con i comuni della Tuscia beneficiari del bando, la gestione dei rifiuti e il,Piano dei Trasporti regionale, Il Piano dì Ripresa e Resilienza con l’ attuazione e iniziative e programmazione della Regione Lazio per Giubileo 2025.

Abbiamo approfondito i positivi effetti della zona logistica semplificata per le aree dì Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana e Orte, la programmazione sanitaria regione, con i riferimenti alla realizzazione dell’ Ospedale di Comunità di Orte.

Un accenno sulle trattative legate ai programmi ed alle alleanze delle prossime elezioni comunali previste in primavera a Viterbo ed in altri importanti comuni della Tuscia .

Panunzi ha auspicato una semplificazione amministrativa e procedurale per eseguire più celermente le opere pubbliche infrastrutturali eseguibili nel Lazio e nella Tuscia rientranti nel Piano di Ripresa e Resilienza della Regione Lazio, ed i Fondi Strutturali Europei da impiegare sul territorio per coadiuvare il PNRR.

Per la Trasversale, dopo la sentenza del TAR del Lazio ( ricorso delle Associazioni ambientaliste e del comune di Tarquinia sul tracciato ipotizzato che attraversava la Valle del Mignone) si e’ auspicata una probabile esecuzione di circa sei chilometri “ non contestati” per bypassare l’abitato di Monteromano, per poi eseguire successivamente un ulteriore tracciato rispettoso delle peculiarità ambientali del territorio, che traguardi finalmente l’ultimazione della Superstrada Mestre-Ravenna-Orte-Viterbo-Civitavecchia.

Viterbo: complesso dell’Ospedale Grande degli Infermi e Loggia, Palazzo dei Papi e Cattedrale di Viterbo vista dalla Valle di Faul.

Per il recupero del patrimonio edilizio pubblico, la rigenerazione urbana e la rivalutazione a scopo culturale del Polo Culturale di Viterbo, presso le strutture dell’ex Ospedale Grande degli Infermi (ove verranno ubicate la Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Artistici e molte strutture culturali, museali e archivistiche) d’intesa tra regione e comune di Viterbo, e della realizzazione di una struttura a servizio degli studenti dell’Universita’ della Tuscia presso il complesso di San Simone (Ex Convento – Monastero – Ospedale di San Simeone e Giuda), oltre al riavvio della realizzazione dell’Ospedale di comunita’ di Orte (sottoscritta la convenzione tra comune di Orte e ASL Viterbo per la cessione dei e successiva ultimazione dei fabbricati programmata in tre anni).

Enrico Panunzi ha richiamato, su nostra sollecitazione, i temi sviluppati nell’incontro “La Regione per Viterbo. Futuro Presente” svoltosi nel settembre 2021 a Viterbo, nel corso del quale sono stati illustrati i progetti in programma e quelli già finanziati attraverso fondi europei e regionali, insieme alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’ospedale di comunità di Orte si lavora alla ultimazione con un cronoprogramma di tre anni .

Un piano strategico nel quale rientrano interventi di manutenzione stradale in 38 comuni del viterbese, il ripristino del piano viabile di 7 strade provinciali, il completamento della Canepina-Vallerano-Vignanello con la Orte-Civitavecchia, il Ponte di collegamento tra la stazione ferroviaria di Orte e l’area autostradale e interportuale (previsto fin dal Piano Regolatore degli anni ‘70 del ‘900 e recentemente sollecitato dalle varie forze politiche), il potenziamento ferroviario Orte-Falconara, la Superstrada Orte-Civitavecchia, attraverso il completamento della tratta Monteromano-Tarquinia, il ripristino del collegamento ferroviario tra Orte e il Porto di Civitavecchia, l’eliminazione dei passaggi a livello nella Stazione di Porta Romana e Porta Fiorentina a Viterbo, la ciclovia tirrenica e la potabilizzazione delle acque contenenti arsenico.

La regione, dialogando con i comuni e le istituzioni territoriali, intende costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile, innovativo, più giusto e inclusivo, per mettere al servizio della comunità le risorse disponibili con interventi puntuali. I progetti interessano molti Comuni della provincia di Viterbo ma sono destinati a produrre effetti anche al di fuori della Tuscia, perché partono dal potenziamento dei collegamenti di questa provincia, non solo con la Capitale ma con il Sistema Paese. Un programma di azioni e interventi destinato a migliorare la vita dei cittadini e delle imprese che vivono e operano sul territorio offrendo nuove prospettive di sviluppo commerciale e turistico.

La scelta della Regione è a favore di una programmazione unitaria e integrata: si parte dai progetti e dalle idee e intorno ad essi vengono definiti gli stanziamenti usando in un’ottica integrata i fondi regionali, nazionali ed europei. Le grandi scelte vanno infatti calate nelle realtà locali e incanalate attraverso gli strumenti normativi e finanziari disponibili. È un programma anche per il governo regionale dei prossimi anni – ha concluso Leodori – e insieme un obiettivo che la Regione Lazio, dando seguito alle azioni programmate nel periodo 2014-2020 e in coerenza da una parte con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dall’altra con gli orientamenti formulati dall’Unione Europea, intende perseguire anche nel prossimo ciclo di programmazione 2021-2027”.

Di seguito l’elenco dei progetti

FINANZIAMENTO DGR 157 – SR 312 CASTRENSE: Interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti saltuari, dal km 0+000 al km 38+900 e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale

FINANZIAMENTO DGR 490/20 – SP 11 UMBRO – LAZIALE (EX SR 675): Ripristino del piano viabile in tratti saltuari dal km 0+000 al km 6+150

FINANZIAMENTO DGR 157 – SP 3 TARQUINESE: Interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti saltuari, dal km 0+000 al km 4+536 e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale

CICLOVIA TIRRENICA: parte di un più ampio progetto nazionale per avalorizzare i circuiti ciclabili

FINANZIAMENTO FSC 14-20: Superstrada Orte – Civitavecchia Tratta Monteromano – Tarquinia

RIPRISTINO DI UN COLLEGAMENTO FERROVIARIO tra il Porto di Civitavecchia ed Orte

FINANZIAMENTO DGR 157: SP 151 ORTANA: Ripristino del piano viabile in tratti saltuari dal km 4+500 al km 30+250

FINANZIAMENTO DGR 420 e DGR 157: Lavori di manutenzione straordinaria su 38 Comuni nel territorio della Provincia di Viterbo – di cui 13 già eseguiti

L. 232/2016 (FINANZIARIA 2017) – COMUNE DI VITERBO: Eliminazione passaggi a livello Stazione Porta Romana e Porta Fiorentina

FINANZIAMENTO DGR 490/20: SP 02 TUSCANESE Ripristino del piano viabile in tratti saltuari dal km 10+000 al km 21+404

FINANZIAMENTO FSC 2021/2027: Lavori di completamento Canepina – Vallerano – Vignanello con la Orte – Civitavecchia

FINANZIAMENTO FSC 2021/2027: Ponte di Orte ( collegamento tra Paecheggio a servizio della stazione ferroviaria con area autostradale e interportuale)

FINANZIAMENTO PNRR: Potenziamento Ferrovia Orte – Falconara

FINANZIAMENTO DGR 490/20: SP 149 NEPESINA Ripristino del piano viabile in tratti saltuari dal km 0+000 al km 22+315

FINANZIAMENTO DGR 490/20: SP 147 CLAUDIA BRACCIANESE Ripristino del piano viabile in tratti saltuari dal km 33+330 al km 53+030

FINANZIAMENTO FSC 2021/2027: Potabilizzazione delle acque contenenti arsenico

Agli interventi sopra elencati si aggiungeranno quelli che saranno finanziati in tutto il Lazio nell’ambito della programmazione 2021-2027, in particolare dell’OP (Obiettivo di Policy) 5 come definito a livello dell’UE (vale a dire, “Un’Europa più vicina ai cittadini”).

Dopo l’intervista al Vice presidente della Commissione Urbanistica del Consiglio Regionale del Lazio, Enrico Panunzi, approfondiremo i risvolti della programmazione con le rappresentanze della politica, dell’imprenditoria e del sindacato ed in particolare con il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena ed i sindaci della Tuscia.