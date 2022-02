Maury’s Com Cavi Tuscania. A Montefiascone arriva la capolista Aversa

NewTuscia – TUSCANIA – L’ottava di ritorno della serie A3 Credem Banca di volley propone a Montefiascone lo scontro al vertice tra Maury’s Com Cavi Tuscania e Wow Green House Aversa, ovvero due delle maggiori protagoniste del girone blu. Con le due convincenti vittorie su Galatina e Ottaviano nel recupero, la formazione di coach Sandro Passaro ha decisamente rilanciato le proprie ambizioni in una classifica che la vede attualmente al quarto posto con 36 punti con una gara in meno rispetto ad Aversa che ne ha 41.

Ruolino di marcia davvero impressionante per gli ospiti: finora i normanni hanno subito una sola sconfitta ad opera di Aurispa Lecce. Sette giorni fa hanno osservato il turno di riposo mentre la domenica precedente si sono aggiudicati 3/1 la sfida al vertice sempre con Lecce. All’andata al PalaJacazzi finì 3/1 con la Maury’s Com Cavi che si impose nel set inaugurale.

“Loro sono primi in classifica quindi il loro valore e la loro qualità sono indiscutibili -è il commento di Michele Marinelli. Non avendo avuto la possibilità di giocare la Coppa Italia verranno qui con il dente avvelenato e faranno di tutto per portarsi a casa i tre punti. Noi, con le nostre solite difficoltà di organico legate al covid e agli infortuni, cercheremo di dare il massimo e di strappare il migliore risultato possibile: certo è che per farlo dovremo tirar fuori la nostra migliore pallavolo”.

La probabile formazione degli ospiti: Putini al palleggio con Morelli opposto, Sacripanti e Starace di banda, Trillini e Bonina al centro, Calitri libero.

Arbitreranno l’incontro i signori Massimo Rolla e Beatrice Cruccolini.

Diretta Legavolley.tv a partire dalle 19,00.

Foto: Luca Laici