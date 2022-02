Sarà sottoscritta domani la “Carta di Firenze” per uno sviluppo pacifico dell’umanità

Stefano Stefanini

NewTuscia – FIRENZE – Firenze sta ricoprendo in questi giorni il ruolo dì capitale della Pace del Mediterraneo. Cinque giorni di incontri e confronti, quando spirano venti di guerra in Ucraina. Con le riunioni dei vescovi e dei sindaci delle città che si affacciano appunto sul Mediterraneo. Dal 23 al 27 febbraio è come se la città si fosse trasformata in capitale della Pace del Vecchio Continente, con rappresentanti e delegati da tutta Europa.

E con la visita purtroppo annullata domenica 27 febbraio, per indisposizione dì Papa Francesco, che non potrà celebrare la Messa nella basilica di Santa Croce.

Al centro dei lavori dì queste giornate fiorentine il tema della città. «Unire le città per unire le nazioni, ripeteva La Pira. Dove le cancellerie della diplomazia ufficiale non arrivano, possono giungere le iniziative dal basso come questa – spiega il presidente della Cei cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia.

A Firenze vescovi e sindaci non stanno discutendo della città in maniera teorica o accademica, ma stanno descrivendo la “carne viva” delle loro polis, direbbe papa Francesco. Comunità provate dalla pandemia, dalle violenze e dai conflitti, dalle persecuzioni, dalle crisi economiche, dagli esodi di massa e in questi giorni dai venti di guerra in Ucraina.

Giacomo Gambassi e Mimmo Muolo, inviati per Avvenire a Firenzeriferiscono che la terza giornata di confronto tra i vescovi del Mediterraneo è stata dedicata ai doveri delle città. Il vescovo di Acireale, Raspanti ha riferito che “è stata fatta la richiesta di continuare con eventi del genere periodicamente, magari ogni due anni come è avvenuto con questi due primi incontri promossi dalla Cei a Bari e qui a Firenze. Altre richieste, quella di istituire un Segretariato che collabori ai progetti. Tra i temi emersi, quelli di “un patto educativo globale”, sollecitato a più riprese da Papa Francesco.

Naturalmente si è parlato ancora della crisi ucraina: “La guerra è sempre una tragedia e parlare di guerra in Europa nel 2022, è proprio una tragediadella nostra cultura. Sembra che non abbiamo imparato niente, ha commentato monsignor Charles Scicluna, arcivescovo di Malta, nel briefing con i giornalisti. “Ma come si può pensare che una potenza ha il diritto di invadere un altro Paese solo per la propria sicurezza. È un momento molto triste per noi tutti”. Scicluna ha anche sottolineato che la Giornata di preghiera e di digiuno per la pace (indetta da Papa Francesco) non è una “risposta debole”.

“Alla risposta dei prepotenti dobbiamo dare proprio questa speranza nella preghiera che sembra una rispostadebole ma debole non lo è”, “dobbiamo essere solidali e dobbiamo essere gente di speranza”.

Gli inviati di Avvenire riferiscono che nel corso della conferenza stampa si è parlato anche di profughi e migranti. Secondo l’arcivescovo di Rabat, cardinale Cristòbal Lòpez Romero, “fin quando ci saranno le attuali leggi economiche e commerciali, ci sarà il fenomeno migratorio come lo vediamo oggi”.

E intanto già si profila l’emergenza legata alla crisi ucraina. “Le ultime stime parlano di 100 mila persone che stanno arrivando in Lituania”, ha detto monsignor Gintaras Grusas, arcivescovo di Vilnius e presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali europee (Ccee). “Stiamo cominciando a ricevere rifugiati. La Chiesa e i sindaci di molte città lituane stanno lavorando insieme per accogliere queste persone”.

Oltre alla Lituania, è la Polonia, Paese al confine con l’Ucraina, ad essere una delle mete di chi sta fuggendo dalla guerra. “Stiamo lavorando”, assicura l’arcivescovo di Vilnius. “E ci stiamo preparando nel modo migliore possibile”.

Le persone hanno già organizzato e messo in atto varie azioni per supportare gli ucraini. Ci sono state anche dimostrazioni in diverse città della Lituania ieri, 10mila persone si sono unite per chiedere la fine della guerra e il ristabilimento della pace”. “Ai politici – ha concluso Grusas – abbiamo chiesto di fare tutto il possibile per raggiungere la cessazione delle azioni militari”.



Infine i vescovi riuniti nel Convento di Santa Maria Novella sono chiamati a tirare le conclusioni, confrontandosi sulla Carta di Firenze su cui lavoreranno domani mattina insieme ai sindaci.