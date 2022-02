Consiglio comunale a Civita Castellana convocato per il 28 febbraio

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, in prima convocazione il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 17.00 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale in Piazza Matteotti n. 3, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DI MINORANZA VALERIO BIONDI DEL MOVIMENTO 5 STELLE AVENTE AD OGGETTO “INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA RIGUARDANTE LA COMPETENZA PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL SITO CHE OSPITA IL “TEMPIO DI GIUNONE CURITE”, IL LIMITROFO “PONTE MEDIOEVALE A SCHIENA D’ASINO” E LE RELATIVE STRADE DI ACCESSO, TUTTI RICADENTI COMPLETAMNETE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CIVITA CASTELLANA – PROT. 27120/2021.

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DI MINORANZA VALERIO BIONDI DEL MOVIMENTO 5 STELLE AVENTE AD OGGETTO “INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA IN MERITO AD ALCUNE

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA FRAZIONE “SASSACCI”” – PROT. 22705/2021.

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DI MINORANZA VALERIO BIONDI DEL MOVIMENTO 5 STELLE AVENTE AD OGGETTO “INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA AL RIFACIMENTO DELLE STRADE: VIA TEMPIO DI GIUNONE E VIA PALOMBARA” – PROT. 33166/2021.

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DI MINORANZA VALERIO BIONDI DEL MOVIMENTO 5 STELLE AVENTE AD OGGETTO “INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN MERITO ALLA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI OFFERTI DAL PROGRAMMA STRAORDINARIO PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA” – PROT. 30831/2021.

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DI MINORANZA VALERIO BIONDI DEL MOVIMENTO 5 STELLE AVENTE AD OGGETTO “INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA IN MERITO AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO PER L’ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023” – PROT. 1942/2022.

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA CAVALIERI YURI E ROMANI MAURIZIO DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA AVENTE AD OGGETTO “INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA MANCANZA DEL RISCALDAMENTO, DELLA LINEA INTERNET E DELLA LINEA TELEFONICA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ENRICO MINIO DI CIVITA CASTELLANA” – PROT. 4525/2022.

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA CAVALIERI YURI E ROMANI MAURIZIO DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA AVENTE AD OGGETTO “INTERROGAZIONE IN MERITO AI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE” – PROT. 2632/2022.

MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA CAVALIERI YURI E ROMANI MAURIZIO DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA AVENTE AD OGGETTO “MOZIONE PER LA RICHIESTA D’APERTURA DI UN CAPITOLO DI SPESA DEL BILANCIO COMUNALE AL FINE DI AGEVOLARE LA DISTRIBUZIONE NELLE SCUOLE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTI-COVID (MASCHERINE FFP2 E ALTRO) – PROT. 26624/2022.

“LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO. MOZIONE CONSILIARE PER IMPEGNARE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A RIAPRIRE IL PASSAGGIO A

LIVELLO PUBBLICO CARRABILE, SENZA BARRIERE, PROTETTO CON CROCE DI S.ANDREA, POSTO SULLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 54+658” – PROT. 335/2022.

“IMPEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE A RIVEDERE I FOGLI MAPPALI IN PARTICOLARE 17,18,19 E 21 CONCERNENTI LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE “VIA DI CELLE” E “VIA TEMPIO DI GIUNONE” SITUATE A RIDOSSO DEL CENTRO ABITATO DI CIVITA CASTELLANA” – PROT. 336/2022.

MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DI MINORANZA VALERIO BIONDI DEL MOVIMENTO 5 STELLE AVENTE AD OGGETTO “MOZIONE CONSILIARE PER IMPEGNARE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A STANZIARE NEL BILANCO DI PREVISIONE 2022/2024 FONDI A SOSTEGNO DEL COMPARTO AGRICOLO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA” – PROT. 830/2022.

RICHIESTA DI DISCUSSIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA DEL PARTITO DEMOCRATICO E DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA AVENTE AD OGGETTO “ORDINE DEL GIORNO RELATIVO ALLA SITUAZIONE DELL’APPALTO SATE, CON CONTESTUALE ED EVENTUALE VOTAZIONE” – PROT. 6057/2022.

APPROVAZIONE STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA’ DELLA CERAMICA – AICC.

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE “LAVORO”.

Civita Castellana lì 24.02.2022

Il Presidente del Consiglio

Claudio Parroccini