Active Network sul campo della Tombesi Ortona

NewTuscia – VITERBO – L’Active Network Futsal, domani alle ore 16.00, sarà impegnata sul campo della Tombesi Ortona. Un buon momento per entrambi i club: i ragazzi di Ceppi arrivano da una vittoria sulla Roma sotto il tendone del Palacus, gli abruzzesi hanno collezionato una buona serie di risultati utili. Partenza prevista per domani mattina per i viterbesi.

Questa l’analisi del tecnico alla vigilia della trasferta: ”Per noi questa partita è un esame di maturità. Affrontiamo una squadra in salute, indipendentemente dalla sua posizione di classifica che ha vinto tre delle ultime quattro gare. Ha cambiato e preso giocatori importanti. Poi giochiamo in casa loro: un campo di dimensioni molto ridotte rispetto al nostro. Noi dobbiamo capire, ora, se vogliamo veramente arrivare in queste condizioni alla sfida con l’Ecocity perchè ci sarà da soffrire molto. Noi abbiamo le possibilità per fare un risultato positivo ma passa tutto attraverso un equilibrio mentale importante. Non dobbiamo pensare alle prossime partite o alla situazione di classifica, ma alla gara che ci aspetta. L’abbiamo preparata al meglio, ci siamo allenati abbastanza bene e qualcuno è rientrato dagli infortuni, quindi da quel punto di vista non è il nostro peggior momento e disporremo di un numero maggiore di giocatori rispetto alle ultime partite. E’ una gara dalle mille insidie che non va approcciata con superficialità”.

La partita sarà trasmessa in diretta sulle pagine Facebook di entrambe le società.