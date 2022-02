Viterbo: in due uffici postali della Tuscia le tre cartoline filateliche dedicate al Carnevale 2022

NewTuscia – VITERBO – Poste Italiane comunica che, fino a sabato 5 marzo, nei due uffici postali con sportello filatelico della Tuscia, a Viterbo Centro, in Via Ascenzi e a Tarquinia, in Via Tarconte, saranno disponibili tre cartoline filateliche dedicate al Carnevale 2022.

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata di festa: una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.

Oltre alle cartoline, nei due uffici postali galluresi è possibile richiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato alla ricorrenza, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.