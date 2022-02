Scuola Biennale di Alta Formazione in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio Culturale del Centro Studi Criminologici di Viterbo

NewTuscia – Attivato il BIENNIO 2022-2024 della SAG – Scuola Biennale di Alta Formazione in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio Culturale. Disponibili ancora alcuni posti.

NewTuscia Sicilia – SAG, Alta Formazione | La Cerimonia di Apertura del Biennio Formativo si svolgerà il 26 Marzo alle ore 9:00.

ℹ️Qui il Bando – Disponibili ancora alcuni posti

➡️ https://bit.ly/3k67bXw

La SAG prevede specifici Tirocini Formativi in convenzione e mette in palio n. 4 Borse di Studio. Formazione in modalità BLENDED LEARNING.

La SAG è promossa dal Centro per gli Studi Criminologici.

Per Info:

email: segreteria_csc@criminologi.com

tel: 0761-364913 / 3349694130