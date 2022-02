Italexit, campagna adesioni a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Italexit, il partito fondato da Gianluigi Paragone, che prende il nome dalla BREXIT (evento provvidenziale per tutti i Britannici) cresce, come è giusto che sia, nella considerazione dell’elettorato e di chi vuole che a Viterbo e altrove siano realizzate tutte le opere che da tempo aspettano.



Il tema principale rimane quello dell’esodo dall’Unione Europea. L’appuntamento per la partenza del tesseramento è fissato per sabato prossimo 26 febbraio a Piazza della Rocca, a Viterbo, dalle 15,30 alle 19,30.



E’ importante anche guardarsi negli occhi e stringersi la mano: per questo, saranno presenti, oltre ai ragazzi di Italexit, il coordinatore di Viterbo, Guido Scapigliati e Marco Santoni, coordinatore provinciale.