Ecosantagata, l’under 14 femminile fa festa

Due vittorie e due sconfitte nel weekend di gare appena concluso per le squadre giovanili dell'Ecosantagata Civita Castellana. A festeggiare questa volta sono i ragazzi dell'under 19 maschile e le ragazze dell'under 14 femminile.

Per l’under 19 maschile, in realtà, è stato un weekend dolceamaro, con ben due partite a distanza di pochi giorni. Una vinta nettamente per 3-0 contro l’Anguillara e un’altra, lunedì pomeriggio, persa per 3-0 contro il Valcanneto.

L’under 14 femminile ha invece potuto festeggiare il successo per 3-0 contro l’Orte, che le consente di rafforzare il secondo posto nella classifica del mini-girone provinciale, alle spalle della sola Vbc Viterbo.

Niente da fare per la Prima divisione femminile, costretta a capitolare per 3-0 in casa della capolista Monterosi. Le ragazze in rossoblù cercheranno riscatto sabato pomeriggio al Palasmargiassi contro l’Allumiere.

