CleanCities a Roma, presentato il City Ranking Europeo

La Campagna Clean Cities di Legambiente fa tappa a Roma presentando Stress Test Mobilità e European City Ranking, Roma al 32° posto su 36 città nella classifica generale della mobilità sostenibile e all’ultimo per lo spazio urbano dedicato a pedoni e ciclisti



Per rientrare nei parametri dell’OMS Roma dovrebbe ridurre del 70% le attuali concentrazioni di Biossido di Azoto

NewTuscia – ROMA – La Clean Cities Campaign è arrivata a Roma e Legambiente presenta oggi lo Stress Test Mobilità della Capitale e l’European City Ranking che vede la capitale piazzarsi al 32esimo posto su 36 città analizzate. Secondo i dati resi noti, il PM10 si attesta a una media annua di 25 micro gr/m3 di aria e per raggiungere gli obiettivi dell’Organizzazione mondiale della sanità dovrà essere ridotto del 40% entro il 2030. Il Pm2,5 con una media annua di 12 micro gr/m3 dovrà essere ridotto del 57% e l’NO2 presente nell’aria in quantità elevatissime pari a 33 micro gr/m3 in media annua dovrà ridursi del 70%.

Secondo il City Ranking Europeo, inoltre, la capitale è al 32 posto su 36 città per mobilità sostenibile nella classifica generale, ma è ultima in assoluto per spazi stradali dedicati a pedoni e ciclisti, al terz’ultimo posto sulla sicurezza stradale.

“A Roma meno automobili, più trasporto pubblico, spazio a pedoni e bici per contrastare con forza l’inquinamento atmosferico e la sua conseguenza sulla salute dei cittadini e dell’ambiente – dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio -, perché i fattori inquinanti più presenti nella nostra aria sono legati inequivocabilmente al traffico veicolare privato e ai motori a combustione che causano una concentrazione di biossido di azoto enorme. Il confronto poi con le altre città Europee è impietoso soprattutto per la porzione di città dedicata alle persone e non alle vetture. Bisogna iniziare a colmare l’enorme ritardo della Capitale nel percorso verso una mobilità sostenibile, riducendo il deficit strutturale e culturale nel quale Roma sembra precipitata in termini di trasporti e utilizzo dello spazio urbano, qui dove è nata peraltro la prima pedonalizzazione italiana tra Colosseo e Arco di Costantino e dove si è inventata la Cura del Ferro”.

La presentazione dei dati è avvenuta con un appuntamento online al quale hanno partecipato Giovanni Zannola, presidente commissione mobilità Comune di Roma, Andrea Poggio responsabile nazionale mobilità Legambiente, Claudio Magliulo, Head of Clean Cities Campaign, Anna Donati responsabile mobilità Kyoto Club e Federico Spadini, responsabile mobilità e trasporti Greenpeace Italia.

Invece ieri mattina, con la puntata odierna di Buongiorno Regione del TGR Lazio, c’è stato il primo appuntamento di Clean Cities, e dalla diretta RAI è partito il Trofeo Tartaruga, una sfida per verificare i metodi migliori per spostarsi nella Capitale. Ai nastri di partenza 3 studentesse universitarie che dal luogo di incontro (Via Tiburtina – incrocio Via Diego Angeli, dove c’è la centralina di monitoraggio dell’aria di Arpa Lazio) hanno raggiunto l’ingresso dell’università “La Sapienza” in Piazzale Aldo Moro: in bici, con i mezzi pubblici e con l’auto privata e dovendosi fermare alla stazione a Tiburtina per acquistare un quotidiano. Sono partite alle 7.56 insieme, e dopo 23 minuti in un percorso di circa 4 km, la prima a raggiungere “La Sapienza” è stata Elisa in sella alla sua bici alle 8.19; in seguito è arrivata Rosa che ha raggiunto con il TPL il luogo di studio alle 8.36; alle 8.55 invece, dopo molto tempo speso nel traffico sulle arterie stradali e altrettanto per parcheggiare, è arrivata Margherita con la sua automobile. Nel collegamento con la puntata speciale di Buongiorno Regione del TGR LAZIO presentata da RossellaSantilli erano presenti CristinaAvenali, responsabile Contratti di Fiumi e Piccoli Comuni della Regione Lazio e CarlaAncona, ricercatrice del Dipartimento Epidemiologico del Lazio