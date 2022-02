Una Viterbese poco lucida non va oltre lo 0-0 interno con l’Olbia

Maurizio Fiorani

NewTuscia- VITERBO- Nel recupero della 3° giornata di ritorno la Viterbese non riesce a ripetere la bella prestazione offerta domenica scorsa

contro la capolista Modena, l’attacco dei gialloblù non riesce a pungere se non in sporadiche occasioni ed i sardi con una condotta di gara

ordinata dal punto di vista difensivo riescono ad uscire indenni dallo Stadio Rocchi di Viterbo con un punto prezioso in chiave salvezza, nel

prossimo turno la Viterbese sarà impegnata in trasferta sul campo del Siena, in una gara che si prospetta molto difficile.

Passiamo alle formazioni delle due compagini:

VITERBESE:Fumagalli, Semenzato, Ricci, Marenco, Calcagni, Megelaitis, Mungo, Adopo, Urso, Volpicelli, Bianchimano,

A disposizione di Mr. Roberto Rossi in panchina per la squalifica di Mr.Francesco Punzi: Bisogno, Polito, Martinelli,

Iuliano, Murilo, D’Uffizi, Aromatario, Pavlev, Polidori, Carannante, Alberico, Maffei.

OLBIA: Ciocci, Brignani, Emerson,La Rosa, Pinna, Chierico, Lella, Travaglini, Biancu, Udoh, Saira

A disposizione di Mr.Max Canzi: Van Der Want, Pisano, Sanna, Giandonato, Perseu, Ladinetti, Belloni, Occhioni, Mancini

Manca Ragtzu.

Arbitro: Signor Antonio Costanza di Agrigento

Assistenti: Signori Fabio Mattia Festa di Avellino e Alessandro Munerati di Rovigo

Quarto Uomo: Signor Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia

CRONACA DELLA PARTITA

Al 2° del primo tempo parte subito bene l’Olbia con un cross dalla destra di La Rosa, che serve l’attaccante Udoh che

viene anticipato dalla difesa gialloblù in corner.

Al 3° si fa viva la Viterbese, con il centrocampista Mungo, che si accentra sulla trequarti, ma viene steso da La Rosa, con la conseguente

punizione per la Viterbese battuta da Volpicelli che la sua conclusione si infrange sulla barriera sarda, il pallone però torna sui piedi dello

stesso Volpicelli, il quale mette in area dell’Olbia un cross molti insidioso, la difesa isolana riesce a salvarsi allontanando a stento la minaccia.

Al 5° ancora la Viterbese pericolosa in attacco con Urso che se ne va via, dalla fascia sinistra e mette in mezzo un cross in area ospite, il terzino

dell’Olbia interviene in scivolata e manda di poco alto sopra la traversa della propria porta sfiorando una clamorosa autorete.

Al 7° ancora la Viterbese pericolosa in attacco con una bella azione di Adopo che serve Bianchimano che di teste spinza per servire Mungo,

il quale prova un pallonetto a scavalcare il portiere dell’Olbia Ciocci, ma il pallone si perde alto sopra la traversa della porta sarda.

All’8° lancio di Megelaitis della Viterbese che serve in profondità Bianchimano che viene anticipato di un soffio dal portiere Ciocci dell’Olbia

in uscita.

All 11°del primo tempo si vede l’Olbia con Chierico che serve Travaglini che mette in mezzo all’area di rigore un bel cross per Sanna, ma sul

pallone arriva invece Pinna che mette però il pallone fuori, l’azione però era stata fermata dal direttore di gara per un fallo in attacco della

formazione ospite.

Al 14° tiro dalla distanza di Mungo della Viterbese che si perde a lato.

Al 16° L’Olbia si rende pericoloso in attacco sugli sviluppi di un corner, la palla giunge a La Rosa il suo tiro si perde a lato.

Al 18° ghiotta occasione da rete per l’Olbia, bella azione in tandem Udoh-Biancu, con tiro di quest’ultimo a giro con la traiettoria del pallone

all’incrocio dei pali, ma risponde da campione con un grande intervento il portiere della Viterbese Fumagalli toglie dall’incrocio dei pali.

Al 21° la difesa della Viterbese sventa una pericolosa azione di Udoh che aveva servito Pinna in velocità, ma la retroguardia gialloblù fa

buona guardia e sventa la minaccia.

Al 25° grande parata del portiere della Viterbese Fumagalli su colpo di testa di Brignani difensore dell’Olbia che si era proteso in attacco

il suo pallone schiacciato di testa viene parato dal portiere Fumagalli.

Al 28° tiro di Pinna dell’Olbia dopo una bella azione corale la sua conclusione si perde sull’esterno della rete.

Al 31° la Viterbese si rende pericolosa con una conclusione di Megelaitis che di destro dal limite manda fuori da buona posizone.

Al 33° punizione per la Viterbese battuta da Mungo, il portiere dell’Olbia respinge di pugno ed allontana la minaccia.

Al 39° ripartenza veloce della Viterbese Calcagni serve Volpicelli che al momento d’entrare in area sarda viene anticipato di un soffio

dal terzino dell’Olbia La Rosa.

Al 40° conclusione al volo di Calcagni da fuori area, che però viene ribattuta da un difensore sardo.

Al 43° Grandissima occasione per la Viterbese per passare in vantaggio tiro di Volpicelli, il portiere dell’Olbia salva d’istinto

con un intervento provvidenziale a mano aperta.

La prima frazione di gioco termina con il risultato di parità a reti inviolate.

Nella ripresa poche emozioni

Al 4° della ripresa grossa occasione per i sardi con un colpo di testa di La Rosa che si perde sul fondo.

Al 21° la Viterbese si divora una grossa occasione con Murilo, l’attaccante brasiliano subentrato nella ripresa

si trova sui piedi un pallone invitante ma a porta quasi sguarnita tira addosso ad un difensore, sprecando una

occasione d’oro.

nonostante le numerose sostituzioni effettuate Pavlev al posto di Mungo al 29° della ripresa, oltre a quella di Maffei

al posto di Urso al 35° sempre delle ripresa in contemporanea a quella di Volpicelli per Polidori ed a quella precedente

effettuata al 28° della ripresa con la staffetta tra Bianchimano e Murilo non hanno sortito gli effetti sperati

la partita finisce mestamente con uno 0-0 inutile ai fini della classifica per la Viterbese.

RISULTATI DEL RECUPERO DELLA 3° GIORNATA DI RITORNO

VITERBESE-OLBIA 0-0

MONTEVARCHI-FERMANA 2-0

PISTOIESE-PONTEDERA 0-1

TERAMO-MODENA 1-2

GUBBIO-REGGIANA 2-1

IMOLESE-CESENA 0-0

VJS PESARO-PESCARA 0-2

CARRARESE-SIENA SI GIOCA GIOVEDI 24-2-2022

LUCCHESE-VIRTUS ENTELLA SI GIOCA GIOVEDI 24-2-2022



CLASSIFICA

MODENA 68

REGGIANA 65

CESENA 51

VIRTUS ENTELLA 49

PESCARA 47

ANCONA-MATELICA 45

GUBBIO 37

PONTEDERA 36

VJS PESARO 35

SIENA 34

CARRARESE 32

OLBIA 31

TERAMO 30

LUCCHESE 29

MONTEVARCHI 29

FERMANA 26

IMOLESE 26 (-2)

VITERBESE 25

PISTOIESE 24

GROSSETO 21

PROSSIMO TURNO

ANCONA-MATELICA-REGGIANA

CARRARESE-GUBBIO

LUCCHESE-FERMANA

OLBIA-MONTEVARCHI

PISTOIESE-IMOLESE

PONTEDERA-CESENA

SIENA-VITERBESE

TERAMO-GROSSETO

VJS PESARO-VIRTUS ENTELLA

MODENA-PESCARA LUNEDI 28-02-2022