Proroga termine scadenza rinnovo degli abbonamenti annuali Musica d’ambiente anno 2022

NewTuscia – VITERBO – Si comunica che il termine di scadenza dei rinnovi degli abbonamenti annuali Musica d’Ambiente anno 2022 precedentemente fissato al 28/02/2022 è stato prorogato al 22 aprile 2022.

La nuova scadenza dei pagamenti annuali riguarda tutte le modalità di rinnovo ed è valida per tutte le tipologie di utilizzazioni di musica d’ambiente (pubblici esercizi, alberghi, negozi).

Il Consiglio di Gestione della Siae ha ritenuto tuttavia di confermare per l’anno 2022, per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che hanno sospeso la propria attività, la possibilità di corrispondere i compensi per i soli mesi dalla riapertura dell’attività fino alla fine dell’anno solare, secondo le stesse modalità dello scorso anno (autocertificazione con estremi della comunicazione al proprio Comune della sospensione totale dell’attività).

Restano confermati, a favore degli associati a Confimprese gli sconti fino al 25% sulle tariffe per le esecuzioni musicali effettuate a mezzo strumenti meccanici e concertini dal vivo.

Gli esercenti interessati possono richiedere e ritirare presso la sede di Confimprese Viterbo in Via Gargana 34 i moduli da presentare agli uffici Siae.

Info: confimpreseviterbo@gmail.com

www.confimpreseviterbo.it

Confimprese Viterbo