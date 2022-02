Pazienti oncologici, c’è l’avviso per un contributo sull’acquisto delle parrucche

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Tendere una mano a chi vive un momento di difficoltà e disagio attraverso un sostegno che serve a restituire dignità mentre si combatte la battaglia più importante, quella per la vita. La Regione Lazio e la ASL di Viterbo, nella struttura proponente del Distretto C per il comune di Civita Castellana, hanno emanato un avviso pubblico per l’erogazione di contributi finalizzati all’acquisto della parrucca per i pazienti sottoposti a terapia oncologica. Le domande dovranno essere inviate alla ASL di Viterbo entro e non oltre il 28 febbraio 2022, secondo le modalità previste dall’avviso. Gli allegati, il testo completo dell’avviso pubblico e il modello per fare domanda del contributo 2022 sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Civita Castellana al seguente link https://www.comune.civitacastellana.vt.it/pagine.php?idPag=511