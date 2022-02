Monterosi show, Campobasso sconfitto 2-1

NewTuscia – VITERBO / Il Monterosi continua ad inserire mattoncini alla sua classifica

Campobasso (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Tenkorang, Bontà, Persia; Liguori, Rossetti, Di Francesco. A disposizione: Coco; Sbardella, Vanzan, Nacci, Ladu, Martino, Candellori, Merkaj, Magri, Bolsius. All. Mirko Cudini.

Monterosi (3-5-2): Alia; Rocchi, Borri, Mbende; Rocchi, Adballah, Franchini, Parlati, Errico; Ekuban, Artistico. A disposizione: Daga, Basile; Fiaschetti, Milani, Tartaglia, Follo, D’Antonio, Caon. All. Leonardo Menichini.

MARCATORI: 32 st Artistico (M), 44 st Parlati(M) – 47 st Rossetti (C)

Il match tra neopromosse lo vince il Monterosi con una vittoria in trasferta che regala tre punti pesantissimi in ottica salvezza e chissà, forse per ambiziosi obiettivi più grandi.

Dopo un primo tempo noioso, la svolta arriva al 64′ del secondo tempo con Alia che neutralizza un penalty di Rossetti, autore del gol bandiera nel finale di match.

Quando gli ultimi minuti di gioco sembravano vedere un Campobasso arrembante in cerca di punti importanti, al 77′ la sblocca Artistico, da poco arrivato con incursione letale che incenerisce Raccicchini. Pochi minuti dopo sembra arrivare l’immediata doccia fredda: all’80’ infatti Merkaj segna ma il gol è invalidato a causa di un fuorigioco di quest’ultimo. Dopo un palo dei casalinghi negli ultimi istanti di match, arriva il raddoppio di Parlati che trasforma un penalty “alla Totti” con un cucchiaio che sbatte sulla traversa e entra inesorabilmente.

Così come entrerà pochi secondi dopo il bolide di Rossetti, bello e inutile perché il Monterosi sbanca Campobasso portando a casa tre punti importantissimi per la lotta salvezza.