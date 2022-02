NewTuscia – VITERBO – Mercoledì 23 febbraio, alle ore 16, avrà luogo, presso la Sala delle Assemblee della Fondazione Carivit (Via Cavour, 67 – Viterbo), il terzo incontro del ciclo di conferenze (valido come corso di aggiornamento per docenti della scuola secondaria e come PCTO) “Le emozioni nella letteratura, nella ricerca geografica e nell’arte”, organizzato dalla Delegazione viterbese “R. Pesaresi” dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), con il patrocinio della Fondazione Carivit:

Paolo Marini (Università della Tuscia) terrà una relazione dal titolo Dalla corte all’inferno. Stati d’animo e proiezioni teriomorfiche dell’io tra III e IV satira di Ariosto.

Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso l’applicazione Google Meet (https://meet.google.com/ypo-qvmw-jpg).