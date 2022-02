25 febbraio, sciopero nazionale trasporto pubblico locale

l personale Francigena garantirà in ogni caso l’attività completa dall’inizio dei servizi fino alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 25 febbraio sciopero nazionale del trasporto pubblico locale per la durata di 24 ore. A tal proposito, si riporta la comunicazione online sul sito della società Francigena (www.francigena.vt.it) come avviso agli utenti: “Ai sensi della legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/2000, si comunica che le OO.SS. nazionali di categoria FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL hanno proclamato per il giorno 25 febbraio 2022 uno sciopero nazionale per la durata di 24 ore che riguarda il trasporto pubblico locale. Nel rispetto delle fasce orarie di servizio indispensabile, concordate a livello locale, il personale della società Francigena a r.l. – affidataria in house del trasporto pubblico locale per il Comune di Viterbo – garantirà in ogni caso l’attività completa dall’inizio dei servizi fino alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20.