Venezia, una sala da gioco davvero storica

NewTuscia – VENEZIA – Quando si pensa a Venezia, ci sono così tante immagini mentali e visive che ci si presentano che quasi non riusciamo a elencarle tutte: lo splendore di piazza San Marco, il Canal Grande, l’effervescenza del Carnevale mascherato. E poi la suggestione di gondole e calli, sestieri appartati ma incantevoli come il Ghetto Ebraico. E ancora, il glamour della mostra del cinema, e chi più ne ha più ne metta. Eppure, tra le mille sorprese della antica Repubblica Marinara, ce n’è una forse non così nota, ovvero la presenza della più antica sala da gioco al mondo. A venezia oltre al famoso casinò, Certo, oggi è possibile sperimentare roulette, blackjack e le più fantasiose e avventurose slot machine direttamente dal computer di casa o dal cellulare, che sta diventando un vero divertimento.

Scopri la storia di uno dei luoghi più caratteristici di Venezia, nonché del primo casinò al mondo.



UNA STORIA CHE RISALE AL XVII SECOLO

Ebbene sì, a Venezia è nato il concetto di sala da gioco, come poi abbiamo imparato a conoscerla nei secoli successivi. Intendiamoci: il gioco d’azzardo esisteva da molto prima, dai tempi dei greci e dei latini e prima ancora in Asia e nel Medio Oriente. È però in laguna, che viene per così dire, codificato, nel 1638. È in questo anno che il Ridotto, ovvero la sala che oggi chiameremmo foyer, di San Moisé, viene ufficialmente adibito in maniera legale al gioco d’azzardo, fino a quel momento assolutamente proibito. In ogni caso, i partecipanti dovevano presentarsi in maschera, per non mostrare il loro volto e quindi non pregiudicare la loro rispettabilità pubblica. Da allora, nel corso dei decenni e dei secoli, la considerazione del gioco d’azzardo è naturalmente molto mutata. Il casinò di Venezia, però, non ha mai smesso di conoscere successo e fama, contribuendo così all’attrattività di quella che molti definiscono la “città più bella del mondo”.



E OGGI?



Il casinò di Venezia vive e lotta insieme a noi, si potrebbe dire, e non solo non ha “lasciato”, ma ha addirittura raddoppiato, anzi, triplicato: sì, perché nel luglio del 1938 venne inaugurata una sede molto più moderna (anche per sfruttare le possibilità dell’area della Biennale), ovvero quella al Lido di Venezia, decisamente più comoda e grande dell’antico Ridotto di San Moisé. Negli anni Cinquanta, poi, si decise di adattare la storica Ca’ Vendramin Calergi, palazzo storico sul Canal Grande, celebre per essere stato l’ultima dimora del celeberrimo compositore tedesco Richard Wagner, a sede ufficiale e di rappresentanza del Casinò di Venezia. Infine, nel 1999, venne inaugurata la sede di Ca’ Noghera, ufficialmente nel territorio del comune di Favaro Veneto ma di fatto ancora nell’area cittadina, molto vicina all’aeroporto Marco Polo, che è stato il primo casinò all’americana del nostro Paese.



UN’IDEA IN PIU’ PER IL VOSTRO SOGGIORNO IN LAGUNA



Insomma, se avete da tempo programmato una gita a Venezia, magari proprio in questo periodo dell’anno, per godervi l’euforica atmosfera del Carnevale (non c’è bisogno che vi rammentiamo che quello lagunare è uno dei carnevali più belli d’Italia, citato naturalmente anche nella recente guida a questi eventi di cui abbiamo parlato nel nostro magazine, “Maschere e coriandoli”), potreste aggiungere alla lista delle bellezze da vedere anche un passaggio, anche solo all’esterno, da Ca’ Vendramin Calergi!