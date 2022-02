Gli Alpaca protagonisti a Il Lazio degli Eventi su Tele Lazio Nord. Ospiti anche il Civitavecchia calcio ed Etruria Dragon

NewTuscia – VITERBO – Tutto pronto per la 21° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che questa settimana vedrà la 4° puntata de “Il Lazio degli Eventi”, inserto turistico parte integrante del programma di approfondimento tematico in onda il giovedì su Tele Lazio Nord.

Saranno protagonisti i “Piani degli Alpaca“, eccellenza turistica della Tuscia, nel Comune di Tarquinia, che è un allevamento di oltre 200 Alpaca gestiti da Michele Belli. E’ un posto unico nel suo genere che conosceremo su “Il Lazio degli Eventi”. I “Piani degli Alpaca” è l’allevamento più grande in Italia interamente dedicato agli Alpaca ma aperto a tante altre peculiarità agricole, turistiche, economiche ed ambientali che verranno illustrate da Michele Belli in studio.

Sempre in tema di turismo torna “Perle nella Tuscia“, la rubrica di promozione dei luoghi più suggestivi e caratteristici della provincia di Viterbo a cura di Simone Chiani.

Condurrà la trasmissione Gaetano Alaimo, opinionista fisso Stefano Stefanini. Per lo sport in studio Maurizio Fiorani e la collaboratrice Federica Carletti.

Nella seconda parte della trasmissione ci sarà lo sport con il Civitavecchia calcio e l’Etruria Dragon per la disciplina del Dragon boat. Nel primo caso saranno ospiti il presidente Patrizio Presutti ed il direttore sportivo Daniel D’Aponte; nel secondo Carlo Cagnucci ed i suoi colleghi Agostino Zampiglia e Mauro Marmo.





Per le rubriche tematiche tornano “Dalla Tuscia a Miami” di Pety Rashkova; “Tuscia Tour” di Giuseppe Rescifina e “Medicina arte nelle arti” del dottor Giansisto Garavelli.





L’appuntamento è per giovedì 24 febbraio alle 21 (ed in replica venerdì 25 febbraio alle 14.30) per la 21° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629, 848 Dtt e 5629 Sky) e sui canali social della trasmissione

https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti

https://www.instagram.com/lucenuovasuifatti/

https://t.me/lucenuovasuifatti oltreché sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it.

Intanto é tutto pronto per la sesta puntata di “Together”, la rubrica sul sociale condotta da Wanda Cherubini all’interno del programma “Luce nuova sui fatti”, in onda ogni sabato alle ore 19, con replica il mercoledì alle ore 22, su Tele Laz

io Nord, canali 94, 848 e 629 del digitale terrestre. Nella puntata di questo sabato, 26 febbraio, si parlerà dell'”Importanza del donare” in compagnia del presidente del centro polivalente Pilastro, Luciano Barozzi e di Rosanna De Marchi, poetessa, scrittrice, da sempre attiva nel volontariato. Nella seconda parte della puntata ci saranno Paola Massarelli, presidente Admo Viterbo e Bruno Buzzi, stimato runner della Tuscia, che parlerà in un video messaggio della sua iniziativa del “Cilindro solidale“.



A conclusione, il giornalista Gaetano Alaimo, in qualità di opinionista, commenterà quanto emerso nel corso della puntata. Non resta, quindi, che attendere sabato 26 febbraio per seguire una nuova ed interessante puntata di Together!