Vitorchiano, ufficiali le intitolazioni delle scuole

Il sindaco Grassotti: “Subito al lavoro per organizzare cerimonie adeguate”



NewTuscia – VITORCHIANO – A Vitorchiano le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado saranno intitolate rispettivamente a Beata Maria Gabriella da Vitorchiano, Giorgio Mauro Schirripa e Don Lorenzo Milani. Tre figure di assoluto rilievo che hanno lasciato un segno indelebile, la prima sulla comunità locale, il secondo sulla Tuscia e il terzo a livello nazionale.



L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha emesso, come da sua competenza e a firma del dirigente dell’ambito territoriale di Viterbo Daniele Peroni, il decreto ufficiale in seguito alle delibere approvate all’unanimità nel 2019 dal Comune e dal consiglio d’istituto dell’Istituto Comprensivo “Pio Fedi” di Grotte Santo Stefano, dal quale dipendono i plessi scolastici vitorchianesi.



“Sono estremamente soddisfatto per la conclusione di questo percorso avviato nel 2019 – commenta il sindaco Ruggero Grassotti – perché le nostre scuole non potevano rimanere senza nome. Quindi come amministrazione abbiamo profuso il massimo impegno per colmare questa lacuna. Ringrazio in particolare le dirigenti scolastiche Maria Assunta Mezzanotte, con cui è stato avviato l’iter grazie a uno degli ultimi atti del suo incarico, e Giovanna Diana, la cui dedizione è stata determinante per portarlo a compimento. Ci metteremo subito al lavoro per organizzare adeguate cerimonie, a cui inviteremo familiari, amici e associazioni vicini a queste persone che hanno lasciato una notevole eredità sui temi fondamentali dell’educazione e della solidarietà e che saranno di esempio per le generazioni future“.

“Ho avuto il piacere di raccogliere e portare avanti il lavoro iniziato dalla dirigente che mi ha preceduto – afferma la dirigente scolastica Giovanna Diana – che ringrazio, insieme al Comune, per quanto fatto. Sono molto lieta che tale percorso si sia concluso con esito positivo. Ora le scuole di Vitorchiano avranno un’intitolazione che darà ad esse un’identità molto forte. Credo che in questo momento ci sia assoluta necessità di dare il giusto riconoscimento alla scuola e ai valori dell’istruzione e la dedica a figure importanti come la Beata Maria Gabriella, il dottor Schirripa e Don Lorenzo Milani è un atto che va nella direzione migliore“.

La Beata Maria Gabriella di Vitorchiano, il cui corpo è conservato in una cappella del monastero delle suore trappiste, a breve distanza dalla scuola che porterà il suo nome, è stata una religiosa che ha lavorato per l’unità di tutte le chiese cristiane e per lei è in corso il processo di santificazione. Giorgio Mauro Schirripa è stato un medico che con le sue opere, tra cui la fondazione dell’associazione Eta Beta, ha fatto scoprire il mondo della disabilità, compiendo importanti innovazioni. Don Lorenzo Milani, infine, era molto legato al mondo della scuola e con quella di Barbiana, che lo ha reso noto ovunque, ha messo in evidenza la necessità che la scuola sia un’opportunità per tutti a prescindere dall’estrazione sociale.



