Università della Tuscia: partono i test di ammissione ai corsi di laurea per il prossimo anno accademico

NewTuscia – VITERBO – In occasione del tradizionale Open Day (unitusorienta.unitus.it) che avrà luogo nei giorni 22, 23 e 24 febbraio prossimi, si terranno i primi test di ingresso per iscriversi ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dell’Università della Tuscia nell’anno accademico 2022-2023.

I test si terranno dalle ore 15:00 alle ore 19:00, in tutte e tre le giornate, saranno gratuiti e potranno essere sostenuti da remoto.

In fase di registrazione, possibile entro il giorno prima del test, le future matricole potranno scegliere il test di ingresso in base alla macroarea del corso di laurea a cui intendono iscriversi: la macroarea: umanistico-sociale, scientifico-tecnologica o economica. Le modalità di accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Giurisprudenza” sono analoghe a quelle dei corsi di laurea triennale appartenenti alla macroarea umanistico-sociale.

Sarà possibile sostenere anche i test di ingresso ai corsi di laurea a numero programmato in Ingegneria Industriale e Design per l’Industria Sostenibile e il Territorio, mentre i test di ingresso per i corsi a numero programmato in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, Produzione sementiera e vivaismo e Tecnologie per la gestione sostenibile dei sistemi zootecnici saranno avviati con appositi bandi nei prossimi mesi.

Tutte le informazioni e le istruzioni per prenotare e sostenere i test di ingresso da remoto sono disponibili al seguente link: http://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/test-di-ingresso/.