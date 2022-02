Tarquinia, la vocalist jazz Hetty Kate in concerto al ristorante Cavatappi

Al ristorante Cavatappi di Tarquinia, il 26 febbraio, alle ore 21,40. Ad accompagnarla il bassista Francesco Pierotti

NewTuscia – TARQUINIA – Una serata jazz al Cavatappi, il ristorante di via dei Granari 2, nel centro storico di Tarquinia, nell’ambito delle iniziative di WeTarquinia, il progetto di promozione e valorizzazione della città tirrenica e del suo territorio. Il 26 febbraio, alle ore 21,40, si esibirà la vocalist australiana Hetty Kate, accompagnata da Francesco Pierotti al contrabbasso. “Proviamo a riappropriarci un pezzetto alla volta della normalità che il covid ci ha tolto in questi due anni – afferma la ristoratrice Tamara Luccioli -. Lo faremo con una grandissima artista internazionale. Questo concerto farà da apripista ad altri appuntamenti nei prossimi mesi”.Nata in Inghilterra, cresciuta in Australia e ora residente a Parigi, Hetty ha pubblicato nove album, è apparsa come ospite in molti altri e ha effettuato tour internazionali per oltre un decennio.

Le apparizioni ai festival includono il New York Winter Jazz Festival (USA), il Sapporo International Jazz Festival (Giappone), il Melbourne International Jazz Festival (Australia) e molti altri in Europa, Australia e Asia. Hetty ha cantato per cinque anni con i gruppi della leggenda australiana del jazz James Morrison ed è stata la vocalist principale del suo concerto sinfonico “The A to Z of Jazz” che ha girato con nove sinfonie a livello internazionale, compresa l’Orchestra Sinfonica Nazionale Ceca per i Proms di Praga. Lodata per la sua “musicalità naturale”, lo stile vocale disadorno, il tono puro e il timing impeccabile, una qualità che attira sia il pubblico che i musicisti, Hetty Kate si è esibita in tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda a New York, lasciando il segno sulla scena jazz australiana e internazionale.Per informazioni è possibile chiamare lo 0766 842303. Posti limitati. Indispensabile essere muniti di green pass rafforzato.