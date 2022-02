Lazio, Giannini (Lega): spesa idrica choc, 23 volte più di lombardia

NewTuscia – ROMA – “Siamo rimasti scioccati dal volume di spesa idrica fuori controllo della Regione Lazio, che, secondo il rating della Gazzetta Amministrativa, nel solo anno 2020 ha sborsato per le sue strutture 2 milioni 335 mila euro, con un incremento di circa il 25% di spesa rispetto all’anno precedente, ma soprattutto con un divario enorme rispetto a tutte le altre regioni italiane, tanto da meritarsi una classificazione pessima e il voto più basso in assoluto, una C. E tutto questo prima ancora che vi siano stati i recenti rincari sulle spese energetiche. Zingaretti, che non perde occasione per riempirsi la bocca durante le conferenze stampa di parole blasonate come sostenibilità ambientale, ‘green’ ed economia circolare, fa una pessima figura su tutti questi fronti.

E pensare che una regione come la Lombardia, con 10 milioni di abitanti, cioè il doppio di quelli del Lazio, spende per l’acqua delle sue strutture meno di 100mila euro, il Veneto con 5 milioni di abitanti, quindi quasi come noi, addirittura meno di 60mila euro. In poche parole si tratta di un confronto impietoso e un inno allo spreco di un bene inestimabile. Dopo anni di amministrazione di centrosinistra, nonostante i roboanti annunci del Governatore, questa è l’ennesima dimostrazione che la gestione della nostra regione, è proprio il caso di dirlo, fa acqua da tutte le parti”. Così in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini.