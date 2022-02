Intervento ripristino Talete a Montefiascone

NewTuscia – VITERBO – Talete S.p.A. comunica che in data odierna, a causa di una rottura della condotta idrica primaria in via Stefanoni, si è reso necessario interrompere il flusso idrico. I tecnici sono a lavoro per ripristinare quanto prima il servizio. Le zone interessate dall’interruzione sono: via Zepponami, via Giannotti, via Stefanoni, via Giglio Vecchio, strada Ombrone e zone limitrofe.

Al termine dell’intervento si potrebbero manifestare fenomeni di torbidità sia in rete che alle utenze.