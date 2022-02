Il Punto sulla 21° giornata di serie D gir. E

F. S.



NewTuscia – VITERBO – Sorpasso in vetta alla graduatoria, infatti la nuova capolista Poggibonsi (49 punti) regola 2-0 la Flaminia (27) ed approfitta del pareggio del San Donato. Sulla cronaca della partita poco da dire, dopo un primo tempo senza reti, il match si sblocca al 48’ del secondo tempo grazie a Bellini, e poi chiude il match Riccobono al minuto 80’ grazie ad un eurogol. Nonostante il ko i rossoblù rimangono a centro classifica.



Pareggio 2-2 tra il San Donato (48) ed il Trestina (34), per i locali a segno Esoussi (doppietta) mentre per gli ospiti Russo e Caciagli su calcio di rigore. Bene il Follonica (41) che sbanca Foligno (21) 3-1. Gara molto bella con vantaggio ospite di Arduini, momentaneo pareggio di Amadio, Lo Sicco su rigore e Fontana portano a tre le reti per gli ospiti.



L’Arezzo (37) supera 1-0 il Rieti (17): in rete Calderini su rigore al 30’ del secondo tempo. Pro Livorno (12) Lornano Badesse (33) termina 1-2, per gli ospiti in rete Lucatti (doppietta), per i padroni di casa accorcia Rossi su rigore. La Pianese (31) supera 1-0 il Cannara (17), in rete Convitto in extremis.



Ok anche il Triferno (30) che supera di misura 1-0 l’ Unipomezia (20), Gorini è decisivo. Sangiovannese (23) Montespaccato (27) termina 0-0. Infine vittoria in chiave salvezza per il Cascina (17) che supera 3-1 in trasferta lo Scandicci (25).