Il punto sulla 19 giornata di eccellenza

Di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Tutto invariato in vetta alla classifica. Il Pomezia (45 punti) si sbarazza 5-1 del Certosa (29) e mantiene il vantaggio di tre lunghezze sui Fual Cimini. Vantaggio ospite con Colasanti i rossoblù pareggiano con Massella su rigore, poi ancora Massella (doppietta) Teti (doppietta) e Celli firmano la goleada. Risponde la Polisportiva Monti Cimini (42) che sul suo domicilio batte la Boreale (29). Succede tutto nella ripresa vantaggio cimino con Vittorini Manuel che grazie ad un azione personale, gli ospiti siglano il pareggio con casavecchia, ma il solito Vittorini su rigore sigla la rete decisiva, regalando tre punti a mister Scorsini.

W3 Maccarese (38) Campus Eur (25) termina 1-1, vantaggio bianconero con Damiani, pareggio di Valerio Nardecchia. Pareggio 1-1 tra Ottavia (14) e Civitavecchia (37), vantaggio biancazzurro con Benedetti, pareggio portuale con Fatarella. Atletico Vescovio (14) Academy Ladispoli (32) termina 1-2 vantaggio ospite con Capanna, pareggio di Luciani, gol vittoria tirrenico di Toscano. Vittoria importante in ottica salvezza per il Cerveteri (21) che batte 2-0 l’ Astrea (27) in evidenza Alessandro morbidelli (doppietta). L’ Aranova (24) batte 3-1 il Grifone Gialloverde (0) in rete per i locali Manuel La Rosa doppietta di Di Mario.Infine Parioli (22) Fiumicino (23) termina 1-1