 Federlazio: il cordoglio per la scomparsa di Giuliano Zeppilli

Figura storica del Distretto Industriale di Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La Federlazio esprime il proprio cordoglio e la vicinanza al dolore della famiglia per la scomparsa di Giuliano Zeppilli, imprenditore della ceramica e storico aderente all’Associazione della Piccola e Media Impresa.

“Con Giuliano Zeppilli, – affermano la Presidente della Federlazio di Viterbo, Tiziana Governatori e il Direttore, Giuseppe Crea – il Distretto Industriale di Civita castellana perde un imprenditore che tutti ricordano come uomo umile, schietto, e attento, instancabile punto di riferimento per quanti hanno vissuto e collaborato con lui. Una persona apprezzata per la sua cordialità, professionalità e passione lavorativa, emblema di quella operosa imprenditoria locale, saldamente legata al territorio. Un abbraccio forte alla moglie Roberta ed ai figli Andreina, Asia, Niccolò e Jacopo.”

“La notizia della sua scomparsa ci ha profondamente colpiti – dice Giampiero Patrizi, presidente di Federlazio Ceramica. Lo ricordo ancora attivo e tenace, malgrado le difficoltà di salute degli ultimi anni. Oggi è un giorno particolarmente triste e ci uniamo al dolore della famiglia e degli amici”.