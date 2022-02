Assegno figli disabili 2022, al via le domande sul portale Inps

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il sindaco Luca Giampieri e l’assessore alle politiche sociali Carlo Angeletti informano la cittadinanza che a partire dal primo febbraio 2022 è possibile presentate le domande per ottenere un contributo mensile per figli disabili. Il beneficio, di importo pari a centocinquanta euro, viene corrisposto dall’INPS con cadenza mensile e riconosciuto retroattivamente anche dal mese di gennaio 2022, per una intera annualità. In presenza di due o più figli con disabilità a carico l’importo riconosciuto corrisponde rispettivamente a trecento e cinquecento euro mensili complessivi.

Il bonus è destinato a nuclei familiari con figli disabili riconosciuti in misura non inferiore al 60%; genitori disoccupati o monoreddito, percettori di reddito da lavoro dipendente non superiore a 8.145,00 € o 4.800,00 € in caso di lavoro autonomo; nucleo familiare monoparentale, con ISEE non superiore a tremila euro. Per fare richiesta le domande vanno inoltrate o direttamente dall’interessato munite di SPID sul portale INPS oppure attraverso i patronati/CAF. Per presentare la domanda è possibile accedere – tramite SPID, CIE (carta di identità elettronica) CNS (Carta Nazionale dei servizi/tessera sanitaria abilitata) o tramite un patronato – al link del sito INPS https://servizi2.inps.it/servizi/HUBPNPInternet/prestazione/3