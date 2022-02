A Tarquinia arriva il calcio femminile

NewTuscia – TARQUINIA – Ci sono già Irene, Rachele, Chiara, Giulia, Flavia… ma l’elenco è destinato a crescere: il calcio femminile a Tarquinia è già una realtà, e l’entusiasmo non manca.



A prendersi l’incarico di alimentarlo e trasformarlo in un progetto concreto è il Tarquinia Calcio, che in vista della stagione 2022/23 si è già attivato per provare a costruire un team di calcio femminile in maglia blugranata.

Sabato 26 febbraio alle ore 10, perciò, l’erba sintetica dello stadio Liviano Bonelli di Tarquinia ospiterà un Open Day in cui tutte le ragazze che vogliano affacciarsi all’esperienza di un allenamento di calcio possano provare per capire se la curiosità può trasformarsi in effettiva passione.



Un’iniziativa che nasce anche a seguito della collaborazione con l’IISS Cardarelli di Tarquinia, dopo che alcune studentesse hanno partecipato con entusiasmo ad alcuni allenamenti e già “fondato” già un primo gruppo da cui partire. Senza dimenticare le ragazze che già, in maglia blugranata, si allenano da qualche anno.

Soccer Tryout Recruitment Schedule Advertisement Poster