A Piazza Marcantoni a Civita Castellana il carnevale c’è!

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA .- Il carnevale a Civita Castellana c’è, ma è mascherato anche quest’anno.

Non ci saranno le sfilate dei carri allegorici, ma una serie di iniziative che sono state messe in programma – nel rispetto delle normative anti-Covid – dai gruppi che alimentano il carnevale civitonico e dal Centro Commerciale Piazza Marcantoni.

In quest’ultimo si svolgeranno gli appuntamenti più importanti: si parte con una mostra fotografica e di abiti d’epoca che si terrà il 26 febbraio e che farà dl’apripista ad altre iniziative in clima carnevalesco.

Alle 17:30 ci sarà l’inaugurazione della mostra dove sarà possibile ammirare costumi che hanno fatto la storia del carnevale civitonico.

Vere e proprie opere d’arte, tirate fuori dagli armadi dei civitonici, per questo appuntamento che vedrà la partecipazione del complesso musicale “I Triccheballacche”

Come da tradizione, il gruppo, composto da Mauro Agostinelli, Francesco Paolelli e Ugo Roberti, si esibirà in uno spettacolo musicale che avrà come cavallo di battaglia la canzone “Spensierati”.

Quest’ultima è ormai diventata l’inno della Kermesse civitonica negli ultimi anni.

Alla realizzazione della mostra hanno aderito i carri allegorici: Jamaicani, Charlie, Scroccafusi e Forchettoni; i gruppi mascherati: Cocorite, Catarì, Biffe, Circo Stralunato, Meduse, Spose, Patatrac, Moda e Gazibo e la banda folcloristica “La Rustica”.

Altri si stanno aggregando a questa iniziativa che ripercorre attraverso i costumi, la storia del carnevale.

Nello stesso pomeriggio è in programma una degustazione di dolci tipici carnevaleschi.

Sono appuntamenti a ingresso gratuito che rispecchiano lo spirito del carnevale locale.

Martedì grasso, 1 Marzo, sarà la volta della Banda Musicale “La Rustica” che si esibirà, sempre al Centro Commerciale Piazza Marcantoni, durante la degustazione di dolci tipici carnevaleschi dalle 17:00.

La sera, in piazza Matteotti, il tradizionale rogo de O Puccio, con gli amministratori comunali, che chiuderà il Carnevale 2022, anche quest’anno festeggiato in forma ridotta nelle manifestazione, ma non nello spirito.