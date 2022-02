Un Modena cinico e fortunato vince 1-0 su rigore contro una bellissima Viterbese

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese perde in casa 1-0 in modo immeritato. I gialloblù hanno disputato un’ottima prestazione, tenendo testa alla formazione emiliana che per lunghi tratti è stata tenuta sotto scacco dalla Viterbese: una squadra ha tenuto bene il campo, giocando alla pari. Peccato per il calcio di rigore contro a pochi minuti dalla fine. Avrebbe meritato il pareggio o la Vittoria per come ha giocato e per le occasioni che ha creato.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VITERBESE:Fumagalli, Martinelli, Ricci, Urso, Volpicelli, Adopo, Mungo, D’Ambrosio, Polidori, Calcagni,Megelaitis

A disposizione di Mr.Francesco Punzi: Bisogno, Polito,Iuliano, D’Uffizi, Aromatario, Pavlev, Bianchimano, Ferramisco, Marenco, Semenzato, Alberico, Maffei.

MODENA:Gagno, Pergreffi, Armellino,Mosti, Ciofani, Gerli, Scarsella, Longo, Piacentini, Azzi, Tremolada

A disposizione di Mr.Attilio Tesser: Narciso, Ponsi, Renzetti, Magnino, Ogunseye, Oukhadda, Silvestri, Minesso, Duca, Giovannini, Di Paoloa, Baroni

Note: Giornata Mite terreno in buone condizioni, 1500 spettatori con circa 200 tisfosi del Modena in curva Sud al seguito.

Arbitro: Signor Daniele Rutella di Enna

Assitenti: Signori Giuseppe Trischitta di Messina e Davide Stringini di Avezzano

Quarto Uomo: Signor Valerio Crezzini di Siena

CRONACA DEL PRIMO TEMPO



Al 1° tiro dalla distanza di Mungo parato dal portiere del Modena

Al 2° calcio d’angolo per il Modena con D’Ambrosio che anticipa Longo in calcio d’angolo. Il seguente corner per il Modena è senza esito e la difesa gialloblù allontana la minaccia.

Al 7° Viterbese vicina al vantaggio con una Conclusione di Calcagni dai 20m che esce fuori di poco dal palo sinistro della porta del Modena

Al 9° palla persa a centrocampo dalla Viterbese. Longo del Modena ne approfitta subito e si invola verso l’area della Viterbese e conclude in porta, ma il suo tiro viene respinto in corner dal portiere della Fumagalli.

All’11° Volpicelli viene strattonato sulla trequarti campo del modena, ma l’arbitro lascia correre. Era ammonizione.

Al 12° il Modena si rende pericoloso in area della Viterbese con Gerli che va via sulla fascia sinistra, serve un bel pallone per Longo il quale non arriva per un soffio ad agganciare la palla e metterla in rete. Brivido per la difesa della Viterbese.

Al 13 e 15° Viterbese vicina al vantaggio con due azioni con furioso batti e ribatti in area del Modena.

Al 19° viene ammonito D’Ambrosio della Viterbese per gioco falloso.

Al 26° calcio d’angolo per il Modena senza esito, la difesa di casa protegge la porta.

Al 28° tiro di Longo dalla distanza per il Modena che si perde alto sopra la traversa.

Al 32° bella azione della Viterbese con Volpicelli in area del Modena che viene respinto per ben due volte dalla difesa Modenese.

Al 42° la Viterbese vicina al vantaggio con una bella azione di Urso, che si fa 40m di corsa palla al piede e serve un compagno, che manda da buona posizione fuori,.

AL 47° grande azione della Viterbese che costringe la difesa del Modena in calcio d’angolo.

Finisce il primo tempo con il risultato di parità a reti inviolate, con una bella Viterbese.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO



Al 7° viene ammonito Piacentini del Modena per gioco falloso.

Al 9° doppio cambio nel Modena: Esce Mosti per Giovannini e Ciofani Per Oukhadda.

Il Modena spinge in attacco, ma si scopre al contropiede.

Al 14° bel contropiede della Viterbese concluso con un tiro cross di Volpicelli parato dal portiere Gagno del Modena.

Al 20° cambio: esce Longo per Ogunseye nel Modena.

Al 26° la Viterbese vicina al vantaggio con Polidori che servito in area del Modena tira debolmente.

Al 30° cambio nella Viterbese: esce Polidori ed entra Bianchimano, mentre il Modena fa entrare Ponsi e Duca al posto di Tremolada e Scarsella.

Al 35° cambio nella Viterbese: esce Mungo per Iuliano.

Al 36° Viterbese vicina al vantaggio con Volpicelli, ma il suo tiro viene respinto da un difensore

Al 37° calcio d’angolo per la Viterbese provocato da un difensore del Modena il seguente calcio d’angolo è senza esito.

Al 40° cambio nella Viterbese: esce Urso ed entra Semenzato.

Al 42° calcio di rigore per il Modena per un contatto dubbio in area della Viterbese realizzato da Ogunseye.

La Viterbese attacca, ma alla fine il Modena porta a casa tre punti; in modo immeritato.