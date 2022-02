La Domus Mulieris chiude la prima fase con un ko

Domus Mulieris Viterbo – Essetre Bull Latina – 63 – 78

Domus Mulieris: Sacco, Bonucci (0/1), Scordino 17 (3/12,3/7), Valtcheva D. 10 (2/4,2/4), Tarroni 3 (0/2,1/2), Venanzi (0/4), Taurchini 5 (1/2,1/1), Firrito 8 (4/7), Pasquali 7 (2/5,1/3), Bertollini 6 (1/1,1/2), Valtcheva J. 7 (2/4,1/1). All. Scaramuccia

Essetre Bull: Mauriello 6 (0/1,2/7), Triveri 16 (4/7,2/3), Lo Russo 2 (1/2), Barile 7 (3/9), Conte 7 (2/4,1/4), Costa 13 (3/6,2/3), Salvucci G. 9 (3/3,1/1), Salvucci A. 7 (3/6), Bambini 11 (5/8,0/1). All. Schiesaro

Arbitri: Leonardo D’Intino e Mattia Coda di Roma

Note: Tiri liberi Domus Mulieris 3/5, Bull 6/18. Rimbalzi Domus Mulieris 30 (Firrito 5), Bull 45 (Costa 7). Nessuna giocatrice uscita per 5 falli

Passo indietro sotto il profilo della prestazione e meritata sconfitta casalinga per la Domus Mulieris che, nell’ultimo match della prima fase del campionato di serie B, viene superata a domicilio dalla Bull Latina al termine di quaranta minuti condotti quasi sempre dalle ospiti.

Dopo un inizio abbastanza convincente della Domus Mulieris, con un break di 6-0 allungato poi fino ad un vantaggio di quattro lunghezze (11-7), è arrivata la reazione delle ospiti, guidate in panchina da Novella Schiesaro, che hanno risposto subito con un controbreak di 0-10 mettendo la freccia (11-17) e non mollando più il comando delle operazioni.

Viterbo, priva anche di Grassia oltre che di Schembari, non ha trovato contromisure alla precisione delle ospiti che hanno continuato a colpire sia dalla media che dalla lunga distanza, mandando letteralmente in tilt le difese preparate da coach Scaramuccia. Dopo l’intervallo, con la Bull avanti 41-32, il distacco è ulteriormente aumentato perché le ospiti non hanno mai rallentato, dimostrando un’ottima condizione sia fisica che atletica; una volta toccato il massimo vantaggio sul +20 (56-76) con in campo già tutte le giovanissime della panchina, gli ultimi minuti hanno visto la Domus Mulieris recuperare qualche punto di divario ma senza mai poter davvero impensierire la vittoria delle ragazze di coach Novella Schiesaro.

Archiviata questa sconfitta, pesante nelle dimensioni ma anche perché costa due punti in meno con cui iniziare la seconda fase, per la Domus Mulieris c’è bisogno di allenarsi con il massimo impegno e la massima concentrazione in vista della Poule Salvezza. Nei prossimi giorni dovrebbe essere reso noto il calendario dei match che vedranno le gialloblù sfidare quattro squadre provenienti dal girone B, esattamente Smit Roma, Willie Basket Rieti, Azzurra Orvieto e Magic Basket Rieti.